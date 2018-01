Výstavbu dálnic v Česku zásadně brzdí česká legislativa, říká v rozhovoru pro HN jednatel Sdružení pro výstavbu silnic Petr Svoboda.

Předběžná držba, která umožní státu zahájit výstavbu ještě před dokončením procesu vyvlastnění, může výstavbu dálnic a železnic výrazně urychlit, domnívá se Svoboda. Stát by ale podle názoru Sdružení pro výstavbu silnic neměl nástroje předběžné držby využívat příliš často.

Jaké jsou podle vás hlavní příčiny, proč se nedaří v Česku stavět dálnice?

Začíná to legislativou. Legislativní procesy jsou dnes nastaveny tak, že je v rámci výstavby nutné vypořádávat obrovské množství připomínek. Do přípravy stavby dnes může vstoupit v podstatě kdokoliv, a to hned v několika fázích.

Myslíte tím například ekologické aktivisty?

Jsou to ekologičtí aktivisté, ale problém je také s některými vlastníky pozemků. Je samozřejmě správně, že mají svá práva, problém však nastává ve chvíli – a stává se to často – kdy má stát vykoupeno 96 procent pozemků a kvůli zbývajícím čtyřem se stavba dálnice oddaluje. Může jít o vlastníky, kteří si najmou silné právníky a odmítají ustoupit. Ale jsou to i případy, kdy vlastník pozemku zemřel a není vyřešené dědictví. Proto by podle nás pomohla předběžná držba. V podobných případech by se díky ní nezdržovala výstavba důležitých veřejných staveb a vlastníci pozemků by dostali to, co chtějí a co jim náleží.

Některé státy k předběžné držbě přistupují u jednotlivých projektů například až ve chvíli, kdy je pro projekt vykoupena většina pozemků a zbývá jich jen pár problematických. Měla by se předběžná držba uplatňovat podobně i v Česku, nebo by ji měl stát mít možnost uplatnit kdykoliv?

Samozřejmě předběžná držba nelze uplatňovat na všechno. To by nebylo dobré. Investor by si mohl zvyknout, že lze tento nástroj uplatňovat na cokoliv. Osobně si dovedu představit, že by se předběžná držba využívala právě pro těžko řešitelné situace, kde již všechny ostatní snahy selhaly. A samozřejmě ji využívat až ve chvíli, kdy je stavba připravena. Předběžná držba se podle mě nemá uplatňovat tam, kde to ještě není třeba.

V minulém roce se někteří poslanci snažili předběžnou držbu prosadit v rámci novely stavebního zákona. Většina však nakonec byla proti a předběžná držba se do novely skrze pozměňovací návrh nedostala. Někteří politici z tohoto nástroje mají obavy. Předběžná držba má v podstatě umožnit výstavbu na pozemcích, u kterých ještě není dořešen spor mezi vlastníkem a státem. Nemůže někdo tento nástroj zneužít?

Pokud budou dobře a jasně nastavené mantinely, pak je předběžná držba bezpečná a ke zneužití nedojde.

Vy jste zmínil, že dalším velkým problémem jsou spory stavařů s aktivisty…

Ochrana živočišných druhů je věc, která při přípravě stavby nebere konce. Je těžké včas zahájit stavbu ve chvíli, kdy někdo účelově objevuje další a další chráněné druhy a leckdy je na místo i dováží a následně se neustále odvolává. Tímto obstrukčním chováním je dnes možné poměrně snadno blokovat dopravní výstavbu.

V zahraničí se toto neděje?

Já si myslím, že děje. Ale dokáží si tam s tím lépe poradit. U nás by v tomto ohledu mohlo zlepšit situaci například to, kdyby byly velké dopravní stavby přeneseny na vyšší instanci.

To má ministr dopravy Dan Ťok (ANO) v plánu. V každém kraji by podle něj mohly vzniknout takové specializované stavební úřady…

To by mohlo situaci zlepšit. Dnes, když řeší na stavebních úřadech projekty dálnic referenti, kteří se jinak zabývají výstavbou rodinných domů a menších staveb, tak často udělají chyby. Právě to pak vede ke zmíněnému obstrukčnímu jednání. Kvůli těmto chybám je pak snazší stavbu blokovat a dokola se odvolávat.

Jaký vliv má nedostatečná výstavba velkých infrastrukturních staveb na firmy, které na ně mají navázaný svůj byznys?

Pro české firmy je mnohem těžší se přizpůsobit zdejším podmínkám než například pro firmy v Rakousku, kde je jasně definované, co se bude stavět v následujících pěti letech. Jasně daný je také rozpočet na další roky. Firmy tak díky tomu dopředu vědí, jaké kapacity budou v následujících letech potřebovat a mohou se díky tomu lépe přizpůsobit situaci. U nás tomu tak bohužel není. Státní fond dopravní infrastruktury má stanovený rozpočet pouze na příští rok a výhled na další dva. Tento výhled se ale v minulosti v podstatě nedodržoval. Kdyby se toto změnilo, byla by to pro stavební firmy určitě změna k lepšímu. Je také třeba, aby měl stát do budoucna v zásobě vždy více velkých projektů. Aby, když se některý zpozdí, mohl stát zahájit jiný. Také to by pomohlo stavebním firmám.

Související