Česko si podle Evropské investiční banky (EIB) začíná uvědomovat, že by se mu pro jeho rozvoj mohly hodit i velmi výhodné půjčky, které banka nabízí. Podle viceprezidenta EIB Vazila Hudáka je patrná změna oproti nedávné době, kdy Česko o tyto peníze nemělo zájem. "Ministerstvo financí a širší část minulé vlády chtěla ukázat, že důležité je hlavně snižování zadlužení země a deficitu," prohlásil Hudák.

Zdroje obeznámené se situací mluví o tom, že spolupráci Česka s Evropskou investiční bankou blokoval hlavně tehdejší ministr financí, nyní premiér v demisi, Andrej Babiš (ANO). Hudák ho přímo nejmenoval. Upozornil ale na to, že Česko patří k zemím, které potřebují investovat do inovací a do zvýšení konkurenceschopnosti své ekonomiky. "Zdroje na trhu jsou v současnosti nejlevnější v historii. Nevyužít tuto příležitost je ztráta ve vztahu k budoucnosti," řekl Hudák s odkazem na rekordně nízké úroky, za které jsou půjčky dostupné.

Evropská investiční banka, kterou vlastní členské země EU, přitom poskytuje úvěry s nižším úrokem a s delší splatností, než klasické komerční banky. Jde o největší mezinárodní finanční instituci na světě, která poskytuje víc úvěrů, než například Světová banka. Loni v Česku EIB podepsala nové půjčky za skoro miliardu eur, tedy zhruba 25 miliard korun. To je skoro dvojnásobný objem oproti roku 2016.

V Česku míří peníze EIB hlavně na podporu malých a středních podniků. Na rozdíl od zemí, jako je Slovensko nebo Polsko, Česko vůbec nedokáže čerpat výhodné půjčky banky na velké infrastrukturní projekty, přestože z hlediska sítě dálnic nebo kvality silnic zaostává. Viceprezident EIB Hudák připomněl, že ještě nedávno v Česku o spolupráci s EIB v tomto směru nebyl zájem, zatímco například Slováci s pomocí úvěrů banky postaví obchvat hlavního města Bratislavy. Poláci zase připravují obchvat Krakova nebo výstavbu sociálních bytů.

"Zdá se mi, že tu je posun v myšlení politických lídrů od snižování dluhu za každou cenu směrem k přístupu zaměřenému více na rozvoj," tvrdí Hudák. Jak HN sdělila pražská kancelář EIB, výrazem této změny je například fakt, že stát jedná s EIB o tom, aby půjčila část prostředků na plánovanou výstavbu chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Jde o první tuzemský projekt výstavby dálnice za pomoci soukromých peněz, tedy tak zvaný PPP projekt. Podle ministerstva dopravy by stavba měla začít do tří let.

EIB by se do výstavby D4 mohla zapojit v rámci tak zvaného Junckerova plánu, pojmenovaném po předsedovi Evropské komise, který má podpořit investice v celé Evropě. Hlavní roli v něm hraje právě EIB, která má nejlepší možný rating a dokáže si tak na trzích půjčovat extrémně levně. Díky tomu může výhodně úvěrovat i projekty v jednotlivých členských státech a tyto stavby jsou pak výrazně levnější, než kdyby se na nich EIB nepodílela. Její účast je navíc garancí spolehlivosti i pro soukromé investory, kteří se pak do projektů nebojí zapojit.

Podle Hudáka mají české úřady zájem i o půjčky EIB na modernizaci významných železničních koridorů nebo na obnovu vozového parku Českých drah.

Podle Hudáka je posun v českém přístupu k úvěrům od EIB žádoucí i proto, že po roce 2020 už Česko nebude mít k dispozici zdaleka tolik dotací z evropských fondů jako dosud. Podpora chudším zemím, mezi které patří i Česko, bude mít stále více formu vratných, byť výhodných půjček, nikoliv grantů. To je změna, na kterou se musí připravit všechny země, které evropské fondy na svůj rozvoj využívají.

Z Hudákových slov ale vyplývá, že Česko si nutnost takové přípravy zatím příliš neuvědomuje. "Vidím zaostávání Česka vůči Maďarsku, Polsku, Slovensku nebo Bulharsku," tvrdí viceprezident EIB. Upozorňuje, že tyto země si už založily domácí instituce, které budou připravovat projekty založené na půjčkách z evropských peněz, tedy z takzvaných finančních nástrojů. Například na Slovensku je to Slovenský investiční holding, tedy státní investiční fond. Naopak Česko tady musí podle Hudáka jít "dál a rychleji", jinak se o peníze na svůj rozvoj připraví.

Související