Koruna je nejsilnější za posledních pět let . Stalo se tak bez ohledu na protahující se politické nejistoty ohledně vzniku nové vlády. Česká měna prolomila hranici 25,40 koruny za euro a ukázala, že stojí pevně na nohou. Koruna posiluje mimo jiné i díky prohlášení jednoho ze členů bankovní rady ČNB o možném rychlejším zvyšování úrokových sazeb, a tedy i výnosů na českých investičních instrumentech.

Dobře se bez ohledu na domácí politickou scénu daří také pražské burze. Hlavní index PX dosáhl nejvyšších hodnot od srpna 2011 . Podle některých analytiků by investory mohl potěšit další růst cen bankovních titulů , se kterými se v Praze obchoduje. Tuzemským akciím pomáhá také podobně optimistická nálada na amerických burzách.

Popularita aut s motory na elektřinu rychle roste v Číně i jinde ve světě . Odborníci se obávají, že pokud podobně silně stoupne jejich obliba také v Česku, nebude dost nabíječek. V tom případě by ale jistě vzrostla poptávka po odtahových službách pro auta s vybitými bateriemi. Možná tak právě nastal ten pravý čas investovat do flotily odtahových vozů se silnými spalovacími motory.

Senzory a data z vesmíru přinášejí chytré farmaření. Nejde o sci-fi. Důkazem je český start-up CleverFarm , který vsadil na propojení údajů o stavu polí, jako jsou teplota či vlhkost půdy, s mapovou on-line aplikací. Až dorazí roboti, bude možné české farmy řídit z kanceláře na pláži v Karibiku.

Luxusní nemovitosti mohou být různého druhu i velikosti. V Praze jsou nyní drahé nejen velké rezidence v horních patrech výškových budov na Pankráci , ale také titěrné byty o ploše zhruba tří až čtyř pingpongových stolů na Vinohradech.

Kosmetická republika

Ekonomická globalizace požírá lokální značky. Místo nich nastupují výrobky zvučných jmen známých po celém světě. Někteří menší výrobci v boji o přežití sází na nostalgii. Ovšem v případě kosmetických a hygienických výrobků českých a slovenských firem se zdá, že ve hře je víc než vzpomínky na staré dobré časy.

Tradiční tuzemské krémy, pleťové přípravky, zubní pasty a další podobné výrobky globalizaci nejen odolávají, ale dokonce přitahují investory. Příkladem je Indulona, nejprodávanější krém na ruce v Česku a na Slovensku. Minulý týden zaplatil za práva k této značce 216 milionů korun řecký kosmetický holding Sarantis. Pro Řeky jde o další tuzemskou akvizici poté, co v roce 2014 za zhruba 180 milionů eur ovládli výrobce pleťových a opalovacích krémů Astrid.

Výnos z poslední transakce, která zahrnuje rovněž dohodu o zachování výroby Indulony v západoslovenském Hlohovci, si připíše pražská investiční společnost Wood & Company. Ta je vlastníkem farmaceutické firmy Saneca Pharma, jež na Slovensku kromě známého krému na ruce vyrábí také morfin. Samotná společnost Wood převzala slovenský závod před pěti lety od francouzské farmaceutické firmy Sanofi.

K srdcím domácím investorům přirostl také český výrobce dentálních výrobků a zubních past z bylinek Herbadent. Historie této firmy z pražského Smíchova sahá do konce 19. století. V roce 1990 továrnu zprivatizovali tehdejší zaměstnanci. Herbadent sice dokázali udržet při životě, ale dál společnost nerozvíjeli. Ke změnám začalo docházet po roce 2003, kdy firmu převzali současní vlastníci Pavel Zavadil a Petr Koníř ze společnosti Aura Medical Group, která se zabývá prodejem a servisem lékařských přístrojů. S ročním obratem zhruba 30 milionů korun je Herbadent zhruba desetkrát menší než skupina Aura.

Podobný osud, jehož klíčovou součástí je přízeň domácích investorů, zažívá také výrobce francovky (lihového roztoku z rostlinných silic) a masážních krémů Alpa nebo česko-slovenský výrobce kosmetiky Dermacol.

V případě Dermacolu platí, že láska dlouhodobých majitelů značky, kterými jsou přes společnost Alphaduct manželé Věra a Vladimír Komárovi, trvá navzdory převodu části firmy na britského prodejce hygienických produktů McBride.

Zcela novou kapitolu v příbězích domácích hráčů v kosmetice pak píší výrobci, kteří pro své produkty využívají výtažky z konopí: Cannaderm, Cutis Help a Carun Pharmacy.

Co láká

Zakladatel největší globální sociální sítě světa Mark Zuckerberg chce ochránit více než miliardu uživatelů Facebooku před negativními vlivy, které na ně mohou mít reklamní či jiná nevyžádaná sdělení firem, politických hnutí či médií. Zuckerberg možná podceňuje schopnosti velké části lidstva tato sdělení ignorovat či případně zvolit takové nastavení svých uživatelských profilů, aby se jim nezobrazovaly "fake news".

Investoři už ale tento krok pochopili. Cena akcií Facebooku se proto už vzpamatovala poté, co se druhý lednový pátek po Zuckerbergově oznámení propadla o pět procent. Facebook možná bude uživatelům nově servírovat méně inzerce, ale tu, kterou jim zobrazí, dokáže nejspíš prodat dráž. Poptávka po reklamě na Facebooku je totiž stále velmi vysoká.

Změnám reklamních pravidel Facebooku se budou muset přizpůsobit také mediální domy. Mnohé z nich nyní na Facebook až příliš spoléhají jako na svou hlavní on-line distribuční síť. Tito vydavatelé budou muset najít nové cesty, jak přesvědčit čtenáře, aby na jejich serverech trávili více času na úkor toho, který věnují Facebooku. Pro některá digitální média je to příležitost, pro jiná možná umíráček.

Kdo prohrává

Mračna a bouřky tento týden ovládly svět digitálních platidel. Hodnota bitcoinu a dalších kryptoměn zažila prudký pád. Spouštěčem výprodeje, který přichází po loňském strmém růstu cen, jsou prohlášení některých vlád (zejména Číny a Jižní Koreje) o tom, že budou bitcoinové transakce přísněji regulovat. Nebudou-li Číňané a Korejci moci obchodovat s bitcoinem tak, jak byli dosud zvyklí, přijde svět kryptoměn o podstatnou část trhu. Jen v Koreji totiž proběhne zhruba pětina všech denních operací s bitcoinem na celém světě.

Stále však zůstává otázkou, zda jsme svědky prasknutí bitcoinové bubliny, nebo jen dočasné cenové korekce.

Analytik Kay Van-Petersen z dánské Saxo Bank zůstává optimistou, uvedla americká televizní stanice CNBC. Hodnota bitcoinu podle něj letos může dosáhnout i statisíce dolarů. Zní to bláznivě, ale Van-Petersen na sklonku roku 2016, kdy hodnota bitcoinu činila 900 dolarů, předpověděl, že do roka dosáhne cena této kryptoměny dvou tisíc dolarů. Ostražitost je ovšem na místě. Žádný strom neroste do nebes.

Kdo vyhrává

Roste zájem technologických firem prodat své akcie na burze. V kurzu je jak klasická veřejná nabídka akcií (IPO), tak přímý nábor akcionářů bez pomoci investičních poradců.

Veřejný úpis akcií chystá například americký provozovatel on-line úložišť pro sdílení souborů Dropbox. Naopak švédská společnost Spotify, která provozuje stejnojmennou službu pro poslech hudby po internetu, připravuje takzvané přímé uvedení vlastních akcií na newyorskou burzu.

Za tři týdny tři procenta

Testovací portfolio týdeníku Ekonom a newsletteru Peníze podle Leoše Rouska vyneslo od 27. prosince už tři procenta. Dařilo se hlavně akciím Ferrari, Starbucks a BlackBerry. Z jedenácti titulů klesly ceny jen ve třech případech. Šlo o Facebook, Verizon a prodejce šperků Pandora.

Blíží se příležitost probrat další možnosti investic se správcem největšího českého podílového fondu Top Stocks Jánem Hájkem. Přihlásit se můžete zde.

Mimo byznys a kameru

Senátor a předseda Strany práv občanů Jan Veleba, který stojí za spolkem Přátelé Miloše Zemana, se svérázným způsobem vyhnul otázkám ohledně financování Zemanovy prezidentské kampaně. Ještě před koncem rozhovoru s on-line televizí DVTV demonstrativně odešel ze studia. Zjevně nepříjemné otázky, na něž se však nakonec nedočkal odpovědí, kladl moderátor Martin Veselovský.

