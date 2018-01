Americký internetový obchod Amazon ve čtvrtek zveřejnil užší výběr 20 kandidátů na sídlo své druhé centrály. Vedle New Yorku, Chicaga a Los Angeles je mezi nimi i hlavní město Spojených států Washington a kanadské Toronto. Které město z původně 238 přihlášených si podnik nakonec vybere, má být známo v průběhu tohoto roku. Amazon hodlá do nového sídla investovat pět miliard dolarů (103,5 miliardy Kč) a vytvořit až 50 000 pracovních míst.

Podnik se sídlem v Seattlu záměr postavit druhou centrálu oznámil v září loňského roku a přihlášky přijímal do poloviny října. Zájem byl značný, podle firmy všechny spojovalo "obrovské nadšení a kreativita". Například od města Tucson v Arizoně dostal šéf Amazonu Jeff Bezos obrovský kaktus, New York nechal nasvítit budovu Empire State Building do oranžova, což je barva, kterou firma používá ve svém logu. Předměstí Atlanty Stonecrest nabídlo, že jednu z městských čtvrtí po Amazonu pojmenuje.

Firma naznačila, že od zájemců očekává úlevy na daních, granty a další pobídky. Některá města své finanční nabídky zveřejnila, jiná je drží v tajnosti. Amazon uvedl, že s každým z 20 postoupivších kandidátů povede rozhovory o detailech jeho nabídky a vyžádá si další informace.

Současné ústředí firmy v Seattlu na západě USA se skládá z 33 budov a rozprostírá se na ploše přes 75 hektarů. Pracuje tam více než 40 000 lidí. Odhaduje se, že investice Amazonu přinesla mezi roky 2010 a 2016 ekonomice Seattlu až 38 miliard dolarů.

