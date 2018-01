Přetahovaná mezi Airbusem a dubajskými aerolinkami Emirates skončila. Obě strany se dohodly na obchodu za 16 miliard dolarů. Emirates od roku 2020 odeberou nejméně 20 obřích letadel A380 a na dalších 16 budou mít opci. Pro Airbus je to u tohoto typu letadla zásadní, protože aerolinky ze Spojených arabských emirátů, které patří mezi pětici největších na světě, jsou jejich hlavním zákazníkem.

Nyní Emirates provozují celkem 101 těchto dvoupatrových letadel a dalších 41 jich mají objednaných. Končící obchodní ředitel Airbusu John Leahy dokonce naznačoval, že pokud Emirates další A380 neodeberou, bude firma muset ukončit jejich výrobu. Tu kvůli nedostatečným objednávkám omezila již v roce 2016. Bez objednávky od dubajských aerolinek se měla výroba A380 postupně zpomalit na 12 stojů v letošním roce a devět v roce 2019.

K uzavření obchodu mezi Airbusem a Emirates už mělo dojít na letecké přehlídce v Dubaji loni v listopadu. Ještě před začátkem jedné z největších světových leteckých přehlídek Emirates naznačovaly, že si další letadla objednají. Přímo v Dubaji pak ale uzavřely obchod s konkurenčním Boeingem na 40 o něco menších strojů 787 Dreamliner. Letoun A380 pojme až 853 pasažérů.

Emirates na Airbus tlačily, aby se zavázal, že bude A380 vyrábět ještě nejméně deset dalších let. Hlavním důvodem bylo, že aerolinky z Dubaje nechtějí táhnout celý program výroby největšího dopravního letadla na světě úplně samy. Letoun A380 si zatím neobjednala ani jedna letecká společnost ve Spojených státech nebo v Číně. Zde za něj na návštěvě za letoun lobboval francouzský prezident Macron a jako možný argument pro objednávky se uvádí i možnost, že by Airbus část letadla vyráběl v Číně.

Pro Airbus zatím není model A380 jednoznačným obchodním úspěchem. Letecký výrobce do jeho vývoje investoval kolem 25 miliard dolarů. Ještě v roce 2007 odhadoval Airbus, že celková poptávka na světovém trhu bude u tohoto typu letadel v příštích dvaceti letech 1283 kusů. Reálně však zatím Airbus za více než deset let dodal pouze 222 strojů.

"Tato nová objednávka podtrhuje závazek Airbusu vyrábět A380 nejméně dalších deset let. Osobně jsem přesvědčený, že příklad Emirates přesvědčí k objednávkám i další a tento skvělý letoun se bude vyrábět až do roku 2030,” komentoval dohodu Leary. Akcie Airbusu hned po oznámení zprávy stouply o téměř 2 procenta.

Airbus v loňském roce získal objednávky na na 1109 letadel, což je proti předchozímu roku nárůst o 52 procent. Předběhl tak svého největšího konkurenta Boeing, který oznámil 912 objednávek. Airbus byl v nových zakázkách již pátým rokem za sebou úspěšnější. Americký výrobce letadel ale naopak už šestým rokem za sebou dodal více vyrobených letadel. Těch bylo loni 763, zatímco u Airbusu to bylo 717 letadel.

Vůbec největší kontrakt za 49,5 miliardy dolarů loni Airbus podepsal na přehlídce v Dubaji s americkou investiční společností Indigo Partners, a to celkem na 430 letadel. Objednávka zahrnuje menší stroje, konkrétně 273 letadel Airbus A320neo a 157 letadel A321neo. Cena zakázky je katalogová a bude určitě nižší, protože výrobci letadel poskytují aerolinkám při větších objednávkách slevy. Smlouva s Indigo Partners patří k jedné z největších objednávek v historii civilního letectví. Větší byla v roce 2013 jen objednávka Emirates za 76 miliard dolarů u Boeingu.

První větším objednávkou Airbusu v letošním roce na celkem 184 letadel A320neo, která ještě nebyla podepsána, oznámil na závěr své lednové návštěvy Číny francouzský prezident Emmanuel Macron. Jde o zakázku za zhruba 18 miliard dolarů v katalogových cenách. Letouny má Airbus dodat v letech 2019 až 2020.

Čína je druhým největším leteckým trhem na světě. Podle odhadů bude v příštích 20 letech potřebovat asi 7240 nových komerčních letadel, napsala agentura AFP. Loni v listopadu oznámil kontrakt na nákup 300 letadel Boeing také americký prezident Donald Trump.

Glad to announce a commitment from @Emirates for 20 #A380 & 16 options, worth US$16 billion at latest list prices. The A380 has contributed enormously to the airline's growth and success while delighting passengers with a spacious, quiet cabin. https://t.co/yURhYChklZ #iflyA380 pic.twitter.com/OfyWCodzJ6