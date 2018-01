Letecké společnosti přepravily celosvětově na pravidelných letech v loňském roce rekordních 4,1 miliardy cestujících. To bylo o 7,1 procenta více než v roce 2016. Ke zvýšení přispěly zvláště nízkonákladové letecké společnosti, které měly na celkovém počtu cestujících podíl zhruba 30 procent. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Počet odletů stoupl zhruba na 37 milionů.

Růst letecké přepravy podporují zlepšující se globální ekonomické podmínky. Globální hrubý domácí produkt by měl za loňský rok vzrůst o 2,7 procenta, zrychlí tak z 2,4 procenta v roce 2016. Další posílení růstu se čeká v letošním roce. Poptávku stimulují také příznivé ceny letenek způsobené relativně nízkými cenami pohonných hmot.

Obsazenost letadel se loni zvýšila o 0,9 procentního bodu na rekordních 81,2 procenta. Poptávka se zvyšovala rychleji než nárůst kapacit. Jediným regionem, kde se obsazenost snížila, byl Blízký východ.

Výrazně se loni zvýšila i přeprava nákladů. Z celkové hodnoty globálního obchodu je ho nyní 35 procent přepraveno letecky.

Více než polovina turistů, kteří cestovali přes hranice, pak byla loni přepravena letecky, upozornila ICAO.

Průměrná cena leteckých pohonných hmot se loni zvýšila o 25 procent. Stále však zůstává výrazně nižší než v období deseti let do roku 2016. To spolu se zlepšením poptávky po letecké přepravě pomáhalo aerolinkám udržet se na provozní úrovni v zisku. Letecký průmysl podle odhadů skončil rok 2017 s rekordním provozním ziskem kolem 60 miliard dolarů (1,2 bilionu korun) a provozní marží osm procent. Čistý zisk by se měl pohybovat kolem 36 miliard dolarů.

