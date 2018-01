Zatímco v minulosti byli Češi známí jako národ kutilů, kteří si sami opraví v podstatě cokoliv, dnes je tomu přesně naopak. Téměř polovina lidí v tuzemsku raději koupí nové věci, než aby opravila rozbité výrobky. Ukazuje to studie Evropského parlamentu, ve které skončila Česká republika nejhůř z celé Evropské unie. Bojovat s tím chce projekt Opravme Česko, který má za cíl vyškolit nové opraváře a nalákat ke zmírajícímu oboru především mladé lidi.

Za nápadem stojí komunitní web Opravárna, který na jednom místě sdružuje hobby opraváře i odborné servisy a propojuje je se zákazníky. V rámci projektu Opravme Česko plánuje pořádat tematické workshopy, během nichž se zájemci pod vedením odborníků naučí například pájet nebo poznat příčinu závady.

"Chceme předat zkušenosti od našich dlouholetých profesionálů mladším, kteří budou moct opravovat věci sobě nebo svým známým. Pokud budou šikovní, dostanou od nás na konci kurzu certifikát, díky kterému z

našeho webu dostanou zakázky, takže si mohou slušně přivydělat. Navazujeme také spolupráce se středními školami, kde se vyučují obory jako například elektromechanik," uvádí zakladatel webu Opravárna Jan Charvát.

Rád by tak "vychoval" novou generaci kutilů, kteří by se ujali oprav, jež dnes odborné servisy většinou ani neprovádějí. To se týká především domácí elektroniky, jako jsou mixéry, toastovače či remosky. "Hlavně v regionech se stává, že se na podobné zakázky nikdo neozve. Přitom často stačí spájet jeden drátek a výrobek může sloužit dál. Naším cílem je najít opraváře na vše, co opravit jde," říká Charvát.

Jen šikovné ruce ale nestačí. Potřeba je také změnit přístup Čechů. Podle statistiky Evropského parlamentu upřednostňuje 77 procent Evropanů opravu rozbitého produktu před nákupem nového. V Česku ale opravu zvažuje pouze 56 procent dotazovaných, a tuzemsko tak skončilo v žebříčku na posledním místě. Nejlépe je na tom naopak Portugalsko, kde si výrobky nechává opravit 92 procent spotřebitelů.

"Velmi rychle jsme si zvykli kupovat stále nové věci, zřejmě proto, že jsme za minulého režimu nemohli. Nic proti tomu nemám, pokud je to nutné. Měnit ale výrobky každé dva roky, k čemuž nás nutí současně nastavená ekonomika i nekvalitní produkce, je dle mého názoru zbytečné. Vedlejším efektem je, že Evropská unie bojuje s nedostatkem nerostných surovin a výrobky, které by mohly ještě sloužit, často končí zbytečně na skládkách," upozorňuje Charvát.

Na projekt Opravme Česko a uspořádání workshopů nyní Opravárna vybírá peníze na crowdfundingovém portálu Hithit.com. Cílem je získat 150 tisíc korun za 45 dní. Na přispěvatele čekají odměny od triček a mikin přes sady nářadí pro začátečníky a slevy na zadávání opravárenských zakázek až po účast na opravárenských a vzdělávacích akcích.

