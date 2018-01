Americký konglomerát GE, o jehož dalším rozdělení na menší firmy se nyní spekuluje, má nového šéfa pro Evropu. Stal se jím Peter Stračár, dosavadní ředitel GE pro střední a východní Evropu, uvádí tiskové oddělení firmy.

Stračár, který dosud sídlil v Praze, byl ředitelem středoevropské části GE od roku 2013. V Česku Stračár připravoval plánovanou miliardovou továrnu na letecké motory GE, které se v Česku také vyvíjejí. Celková investice do nového motoru, který se má vyrábět v několika zemích středoevropského regionu, je plánována ve výši deseti miliard korun.

Před svým angažmá v GE Stračár pracoval v Hongkongu, kde řídil asijsko-pacifický byznys Hilti Corporation.

"Se jmenováním Petera Stračára na místo ředitele pro Evropu si jsem jistý, že pro další rozvoj v Evropě máme toho pravého lídra. Má přesně to, co potřebuje, aby firmu provedl touto dobou proměny," řekl Alex Dimitrief, Stračárův nový nadřízený a šéf GE organizace pro globální růst GGO.

Třiapadesátiletý Peter Stračár se narodil na Slovensku, vystudoval Technickou univerzitu v Košicích a svoji manažerskou kariéru začal ve východoevropské pobočce IBM.

Evropa je pro GE, která tuto zkratku používá místo historického názvu General Electric, druhý nejdůležitější trh po mateřských Spojených státech. V Evropě nyní zaměstnává 92 000 lidí a má obrat přes 20 miliard dolarů. Evropa produkuje zhruba třetinu patentů celé GE, proto ji koncern považuje za svoje inovační centrum. Důležitou roli v tom hraje střední Evropa. V Praze probíhá vývoj nového turbovrtulového motoru, v Maďarsku a Polsku jsou vývojová střediska pro další oblasti, jako je zdravotnická technika, jednou z nejsilnějších součástí koncernu GE.

Nový šéf celého koncernu GE John Flannery, který firmu převzal loni v srpnu, zvažuje podle deníku Financial Times další rozdělení obří firmy, která se do roku 2001 pod legendárním Jackem Welchem rozšiřovala do různých oborů včetně bankovnictví a nyní se zase některých částí zbavuje. V letech 2004 až 2006 se GE zbavila pojišťovnictví, posléze i bankovnictví, které ale do roku 2015 vytvářelo polovinu jejích zisků. V problémech je její část vyrábějící zařízení pro těžbu ropy, naopak úspěšná je část vyvíjející a produkující zdravotnické přístroje. V žebříčku časopisu Fortune největších 500 amerických firem je GE aktuálně na 13. místě.

