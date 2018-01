Rusko hodlá dát zákonný rámec obchodování s bitcoiny a dalšími virtuálními měnami. Tamní ministerstvo financí již v tomto ohledu připravuje návrh zákona, který by reguloval kryptoměnové burzy. Pro potřebu legislativy v tomto směru se vyjádřil také ruský prezident Vladimir Putin.

"Chtěli bychom nákup a prodej kryptoměn standardizovat. Vycházíme z toho, že je nezbytné, aby k obchodování docházelo pouze na oficiálních burzách," uvedl podle serveru cointelegraph.com náměstek ruského ministra financí Alexej Mojsejev.

Rusko se tak zřejmě rozhodne jít opačnou cestou než Čína, která naopak loni na podzim donutila kryptoměnové burzy k ukončení jejich aktivit a nyní se rozhodla zcela omezit i těžbu digitálních měn, a to kvůli jejich vysoké spotřebě elektrické energie.

Rozdílný přístup než Rusové zvažují také v Jižní Koreji. Tamní ministr spravedlnosti minulý týden oznámil, že vláda připravuje zákon, který by měl vést k úplnému zákazu zprostředkování obchodů s virtuálními měnami. Podle něj se totiž obchodování s bitcoiny stalo synonymem pro spekulaci a hazard. Úřad prezidenta však následně, zřejmě i po negativní reakci části obyvatelstva, jeho výroky mírnil.

Pro zákon upravující obchodování s bitcoiny a dalšími virtuálními měnami se před několika dny vyjádřil i ruský prezident Vladimir Putin. "V současnosti je regulace tohoto trhu v pravomoci centrální banky. Ale myslím, že do budoucna to bude potřeba legislativně ošetřit," řekl Putin podle ruské tiskové agentury TASS.

Podle názoru Joachima Wuermelinga, člena představenstva Bundesbanky (německé centrální banky) však jakékoliv snahy o regulaci trhu s kryptoměnami budou vyžadovat mezinárodní spolupráci, a to kvůli tomu, že účinnost regulací ze strany jednotlivých států je podle něj omezena.

Narážel tak na to, že lidé obchodující s virtuálními měnami mohou případné zákazy obejít tím, že své aktivity přemístí do jiných zemí, kde je obchodování povoleno. Podle analytiků by se například v případě Jižní Koreje část investorů po případném zákazu přemístila na burzy v Japonsku, kde je jejich činnost naopak legální.

Podle názoru analytiků je to právě nejistota ohledně možných regulací, například ve zmíněné Jižní Koreji, která táhne dolů ceny kryptoměn. Svou roli sehrává i plánovaný zákaz těžby v Číně. Zatímco minulý měsíc se cena bitcoinu vyšplhala až na téměř 20 tisíc dolarů, ve středu se pohybuje až pod 10 tisíci. Ještě v pondělí byl přitom kurz přes 14 tisíc. I tak je nyní jen zpět tam, kde byl na začátku prosince.

