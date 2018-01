Pražské Letiště Václava Havla loni zvýšilo počet odbavených cestujících o 17,9 procenta na rekordních 15,415 milionu lidí. Nejúspěšnějším měsícem byl červenec s 1,7 milionu pasažérů. Počet vzletů a přistání letadel stoupl o osm procent na 148 283 pohybů. Letiště Praha to uvedlo v úterní tiskové zprávě.

Za růstem počtu odbavených osob stojí příchod nových dopravců, otevírání nových linek a navyšování kapacit na linkách stávajících. V průměru prošlo letištěm 42 233 cestujících denně. Ve srovnání s pěti předchozími lety je loňský nárůst počtu odbavených cestujících dvouciferný.

"Nárůst počtu odbavených cestujících za rok 2017 je vynikající a převyšuje celoevropský průměr. V rámci srovnání s evropskými výsledky, které máme v tuto chvíli k dispozici zatím pouze za období leden-listopad 2017, dosáhlo Letiště Václava Havla Praha v těchto sledovaných měsících 18,4procentního nárůstu v počtu odbavených cestujících, zatímco celoevropský růst činil 8,7 procenta," uvedl předseda představenstva letiště Václav Řehoř.

Obecně je podle Řehoře nárůst ovlivněn větší ochotou lidí za cestování utrácet na straně jedné a zvyšující se cenovou dostupností létání na straně druhé. V roce 2017 bylo z Letiště Václava Havla Praha navázáno letecké spojení celkem do 16 nových destinací. V dalších dvou případech byly otevřeny linky sice do stávajících destinací, ale na nová letiště Londýn/City a Londýn/Southend.

Celkem v roce 2017 operovalo své lety z Letiště Václava Havla Praha 69 pravidelných dopravců, kteří létali do 163 destinací. Nejvíce cestujících směřovalo z Prahy do evropských měst a dále pak do Afriky, která zaznamenala více než 66procentní meziroční nárůst, což bylo způsobeno zejména zvýšeným zájmem o cesty do dovolenkových destinací na severu kontinentu.

Nejčastěji byla využívaná letecká spojení do Velké Británie, kde bylo až 15 destinací a počet odbavených narostl zhruba o sedm procent. Následovala Itálie s růstem téměř o 30 procent a Německo.

Nejvytíženější destinací byl tradičně Londýn, kam v loňském roce poprvé směřovaly z Prahy lety na všech šest mezinárodních letišť. Následují Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Skutečným skokanem v počtu odbavených cestujících byl v meziročním srovnání Milán Bergámo, následuje Hurghada, Moskva, Řím Ciampino a Marsa Alam.

Rekordy hlásí i letiště v okolních zemích. Počet pasažérů letiště ve Varšavě loni stoupl o pětinu na 15,5 milionu. Vzdušný přístav ve Vídni poprvé překročil hranici 30 milionů odbavených cestujících.

