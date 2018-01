Ministerstvo dopravy by podle organizací zastupujících dopravce a podnikatele mělo zrušit současnou soutěž na nového provozovatele mýtného systému v Česku. Na úterním jednání o budoucnosti mýta plánuje vyzvat současného ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) k ukončení tendru Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy a v neposlední řadě také sdružení dopravců Česmad Bohemia.

"Stát musí zajistit mýtný systém, který bude dlouhodobý, stabilní, efektivní a zároveň nebude neúměrně zatěžovat dopravce, a tím i ostatní podnikatele a spotřebitele, na které by tyto náklady nakonec dopadly. Plánované rozšíření mýta však jde proti tomuto principu, dopravcům i lidem," vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Jedním z hlavních důvodů, proč by ministerstvo mělo soutěž zrušit je především rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy o zhruba 900 kilometrů. "Rozšíření mýta o 900 kilometrů dalších úseků silnic I. třídy je zbytečným krokem, který může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí," upozorňuje předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. Hospodářská komora rozšíření mýta kritizuje především z toho důvodu, že nebylo projednáno s podnikatelským sektorem a veřejností a může mít negativní vliv na dopravní podnikatele.

Také podle dopravců je třeba, aby byl mýtný systém založený na základě koncepčního odborného materiálu, který bude projednán mimo jiné právě s podnikateli. Podle ministra dopravy Dana Ťoka je však na zrušení soutěže pozdě. "Dnes jsme v situaci, kdy už půl roku běží tendr na provozovatele mýtného systému po roce 2019 podle parametrů, které schválila minulý týden vláda. Rušit tendr v této fázi není efektivní. Rozumím námitkám krajů a odborových svazů, které nesouhlasí s rozšířením zpoplatněných silnic I. tříd, ale jsem přesvědčen o tom, že moc jiných šancí nemáme," vysvětluje Ťok. Obává se, že v případě zrušení tendru by ministerstvo nemuselo stihnout včas vybrat nového provozovatele mýtných bran.

V úterý 16. ledna by měla ministerstvu dopravy pracovní skupina navrhnout, jaké jsou možnosti. "Pracovní skupina řekne, co se se současnou situací dá dělat, jestli zrušení a přesoutěžení je možné, nebo najdeme jiné řešení, které naše partnery více uspokojí. To nejhorší, co by se stalo je, že by se po roce 2019 přestalo vybírat mýto," říká Ťok.

Podle Hospodářské komory je ve hře možnost, že by se mýto nerozšířilo o 900 kilometrů, ale jen o zhruba polovinu. Jednalo by se o ty úseky silnic I. třídy, které nahrazují chybějící úseky dálnic. "Existují-li cesty, jak zrušit rozšíření mýta na další silnice I. třídy, případně omezit je pouze na rozsah 474,1 km silnic nahrazujících chybějící dálnice, aniž by bylo nutné zrušit mýtný tendr, je čas, aby ministerstvo dopravy tyto cesty navrhlo. Potom by bylo možné hledat konsensus o dalším postupu," vysvětluje Šíp.

Do výběrového řízení na provozovatele mýtného systému po roce 2019 se hlásí současný provozovatel Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Také samotné firmy přitom tendr v mnoha ohledech kritizují. Jedním z hlavních důvodů je, že ministerstvo v rámci řízení nevybralo, jaký systém mýta preferuje. Firmy tak mohou navrhnout buď satelitní systém, který nevyžaduje mýtné brány, nebo navázat na současný, takzvaný mikrovlnný.

Další komplikací pro ministerstvo dopravy je, že se soutěží zabývá antimonopolní úřad. V říjnu zahájil s ministerstvem dopravy dvě správní řízení, jedno z vlastního podnětu, druhé na návrh společnosti Kapsch, která si stěžuje na zadávací podmínky.

V loňském roce zaplatily kamiony v Česku na mýtném rekordních 10,4 miliardy korun, což je meziročně o 5,2 procenta více. Za zvýšením je hospodářský růst jak v Česku, tak i ostatních evropských zemích.

