Americká automobilka Ford Motor plánuje do roku 2022 zvýšit investice do elektrických vozů na 11 miliard dolarů (229 miliard korun). Do roku 2022 pak chce mít druhý největší výrobce aut v USA v nabídce 40 hybridních a plně elektrických modelů. Na autosalonu v Detroitu to oznámil předseda správní rady Bill Ford.

Avizovaný objem investic je výrazně vyšší než dosavadní plán, který počítal do roku 2020 s investicí do elektrických vozů v objemu 4,5 miliardy dolarů. Loni v říjnu generální ředitel Fordu Jim Hackett investorům řekl, že automobilka sníží v příštích pěti letech náklady o 14 miliard dolarů a přesune kapitálové investice ze sedanů a spalovacích motorů do rozvoje nákladních vozů a elektrických a hybridních aut.

Ze 40 modelů jich má být 16 plně elektrických. Zbývající budou hybridy s dobíjením z elektrické zásuvky. Ford nyní v USA nabízí v elektrické verzi jen svůj model Focus.

Agresivní plány na rozšíření nabídky elektrických vozidel už představily konkurenční automobilky General Motors, Toyota Motor a Volkswagen. Přední světoví výrobci aut tak reagují částečně na tlak regulátorů v Číně, Evropě a Kalifornii, kteří požadují snížení emisí oxidu uhličitého z fosilních paliv, uvedla agentura Reuters. Automobilky jsou rovněž pod tlakem úspěchu modelů výrobce elektrických aut Tesla.

