Větší část více než 60hektarového areálu po výrobci nákladních automobilů Avia v Praze-Letňanech leží ladem. To by se mělo po dlouhých letech brzy začít měnit. Do poloviny letošního roku se očekává schválení změny územního plánu. Díky tomu bude možné na místě chátrajících výrobních hal a nevyužitých ploch mezi ulicí Veselská a železniční tratí Praha-Všetaty stavět.

A vlastník těchto pozemků - investiční společnost Odien Group, plánuje na brownfieldu postavit novou městskou čtvrť. "Kolem 60 procent kapacity bude určeno pro byty. Kolik bytů to bude přesně ve finále, těžko odhadovat, ale počítáme zhruba s 2500 byty," řekl v rozhovoru s HN Michael Saran, šéf Odien Group.

"Část bude dál průmyslovým areálem pro menší drobné nájemce z oboru lehkého strojírenství, a vyroste tam i komerční zóna," dodal Saran. Na menší části areálu se tak s výrobou a sklady počítá i do budoucna. Tento záměr kvituje pražský Institut plánování a rozvoje, ale nelíbí se městské části Praha 18 kvůli obavám ze zvýšení kamionové dopravy.

Stavět se má postupně. "Plánujeme tři hlavní fáze developmentu. Očekáváme, že náklady na první etapu dosáhnou mezi šesti až osmi miliardami korun," uvedl Saran. Součástí nové čtvrti mají být vedle bydlení také komerční plochy, kanceláře, služby, zdravotní zařízení, škola a pětihektarový park. Saran, jako nadšený sportovec, slibuje investovat do výstavby sportovišť sportovní akademie.

"Výstavbu školy a sportoviště v první fázi bychom mohli zahájit za tři roky," řekl Saran. "Bude se stavět po fázích, ale naše ambice je pět až 10 let," nastínil Saran harmonogram.

Podle něj není vyloučené, že se budou na rozvoji areálu podílet i další developeři.

"Koncepci celého areálu včetně infrastruktury však budeme dělat my. Pozemky nerozparcelujeme a nerozprodáme různým developerům," prohlásil Saran.

Areál po Avii je jedním z největších ucelených území v Praze určených pro výstavbu a Odien Group se tak převzetím Avie v roce 2004 stal jedním z největších vlastníků pozemků v metropoli.

Saranův realitní byznys zastřešuje společnost Odien Real Estate, která rozvíjí developerskou činnost v Česku a v Chorvatsku. Zatímco rozvoj areálu po Avii zatím spí, firma mezitím v jeho sousedství staví první budovy.

V bytovém komplexu Rezidence Veselská Odien do roku 2019 dokončí celkem 489 bytů. První bytové domy v něm firma kolaudovala loni.

Odien Group spravuje aktiva ve výši 470 milionů eur (přes 12 miliard korun). Od roku 2007 firma vlastnila cestovní kancelář Čedok, kterou ale předloni prodala polské společnosti Itaka. Michael Saran je Američan s tureckými předky.

Související