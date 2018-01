Nizozemská společnost LegalThing oznámila tento týden, že vyvíjí aplikaci LegalFling, která jednoduše umožní získat právně závazný souhlas vašeho partnera k sexu a ujasnit si, které praktiky jsou pro vás přípustné. A to vše prý jednoduše za pomoci jednoho prstu a vašeho smartphonu.

Podle webových stránek společnosti aplikace "umožní požádat o souhlas se sexem kohokoli z vašich kontaktů, protože sex by měl být radostný a bezpečný". Současně si také můžete dohodnout, zda partnerovi povolíte pořizování fotografií a videa, jestli budete používat kondom, sprostá slova nebo třeba BDSM praktiky. Váš partner také potvrdí, že nemá žádné pohlavně přenosné nemoci.

Aplikace pak automaticky vytvoří právně závaznou smlouvu a pokud by někdo z účastníků porušil dohodnutá pravidla, bylo by to i porušením smlouvy. Otázka je nakolik závažným porušením, autoři aplikace na svých stránkách uvádí, že by to záleželo na soudech v každé zemi. Nicméně jejich systém je podle nich určen k dohodě na pravidlech a vymezení jasných hranic, nikoli k tomu, aby dohoda byla porušována. Faktem je, že u případného soudu by aplikace jako důkaz obstát mohla. Používá totiž technologii blockchainu, tudíž každá transakce dostane časovou známku a záznam se nedá padělat.

"Žádat někoho, aby podepsal smlouvu předtím než spolu budete mít sex, je trochu nepříjemné. S LegalFling to máte za sebou jedním pohybem prstu," říká na stránkách šéf společnosti Rick Schmitz. V sekci často pokládaných otázek se zdůrazňuje, že kdokoli z partnerů si to může v průběhu času rozmyslet. A jednoduše v aplikaci svůj souhlas odvolat.

LegalFling sklízí také kritiku. "Dost obtížně si dovedu představit, že je jednodušší pozastavit sexuální aktivitu, abychom si otevřeli aplikace na telefonu a doladili nastavení, než že jednoduše řeknete svému partnerovi, že se vám něco nelíbí," napsala na serveru Gizmodo novinářka Melanie Ehrenkranzová.

Ta tvrdí, že LegalFling a další podobné aplikace SaSie a We Consent jsou vedeny snahou mužů zajistit si alibi před obviněním ze znásilnění. Všímá si také, že ve vedení všech těchto firem není ani jedna žena. "Aplikace mohou být dokonce nebezpečné, protože dávají pocit, že když už váš partner dal souhlas, tak už si to nerozmyslí a kdyby ano, tak ho k tomu můžete donutit," myslí si Ehrenkranzová.

Aplikace LegalFling je stále ještě ve vývoji a čeká na schválení od Googlu a Applu.

