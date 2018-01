Blistr se zářivě růžovými tabletami na dně dámské kabelky mají Češi natolik spojený s tlumením bolesti, že Úřad průmyslového vlastnictví udělil společnosti Sanofi ochranou známku pro Česko na tvar i barvu Ibalginu.



"Na základě spotřebitelských výzkumů víme, že tableta Ibalgin je svou barvou a tvarem pro spotřebitele unikátní a snadno rozpoznatelná. Z těchto důvodů jsme se rozhodli posílit ochranu značky Ibalgin a zaregistrovat nejen výraznou růžovou barvu, ale i tvar tablety," vysvětlil mluvčí české a slovenské části Sanofi Libor Kytýr.



"Každý, kdo tablety uvidí, i bez krabičky třeba v kabelce, řekne: ano, toto je Ibalgin," tvrdí Jakub Čech s advokátní kanceláře Allen & Overy, který Sanofi s registrací radil. Při řízení společnost zastupovala advokátní kancelář Čermák a spol. Čech byl přizván ve chvíli, kdy úřad vyjádřil pochybnosti a předběžně odmítl ochrannou známku udělit.



Růžovou barvu si Sanofi nechala zaregistrovat už před rokem, u tvaru to bylo složitější. Jedna z výtek úřadu byla, že tvar růžové tabletky je zcela běžný a používá se i u jiných léků. "Podařilo se nám úřad přesvědčit mimo jiné tím, že jsme nežádali o zápis tvaru obecně, ale jen v kombinaci s konkrétní růžovou barvou," vysvětlil Čech.

Tvar si nechala chránit například i společnost Coca-Cola, a to v případě lahve. Na rozdíl od Ibalginu ale tvar lahve od Coca-Coly nemůže nikdo jiný použít v žádné barevné kombinaci. U léků není ochrana vzhledu tablety příliš častá. Jako nejznámější případ Čech zmiňuje ochrannou známku na vzhled Viagry od Pfizeru. Lék na poruchy erekce je typický modrou barvou a kosočtvercovým tvarem.



"Zápis barvy jako ochranné známky je zcela jistě zásadnější, protože exkluzivita platí pro obaly, marketingovou komunikaci a tak dále. U tvaru samotné tablety je sice užití užší, ale vysílá zásadní signál pro případnou konkurenci, že veřejnost a Sanofi vnímají tento tvar jako informaci o původu zboží, a tudíž se mu ostatní konkurenti nesmí bezdůvodně připodobňovat," uvedl Čech.



Při dokazování popularity a nezaměnitelnosti růžové pilulky se tým Allen & Overy opíral nejen o vysoký podíl Ibalginu na trhu volně prodejných léků proti bolesti, ale třeba také o články v médiích, která tento lék běžně nazývají "růžovým štěstím", ale i "růžovým zabijákem" – příliš časté užívání vyšších dávek Ibalginu může dle některých studií člověku ublížit.



Dalším důkazem byl i průzkum trhu, který si firma Sanofi nechala udělat. Respondenti měli za úkol podívat se na tři různé tablety a pojmenovat, o jaký lék proti bolesti se jedná. "Až 75 % respondentů v České republice dokázalo spontánně určit Ibalgin," uvedl Čech.



Ochrana zatím platí jen v České republice, růžový Ibalgin ale Sanofi vyváží také do Polska, Rumunska, Bulharska a na Slovensko. "Například ve Francii prodáváme léky s účinnou látkou ibuprofen v bílé barvě a pod jinou značkou," doplnil mluvčí Kytýr.



Ibalgin patří mezi stálice v nabídce české farmaceutické firmy Zentiva, která od roku 2008 patří pod skupinu Sanofi. Získání ochranné známky na vzhled Ibalginu přichází v době, kdy Sanofi hledá kupce, kterému by Zentivu odprodala. Francouzská skupina už avizovala, že výrobu Ibalginu a také Paralenu si ponechá.

