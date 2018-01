Skupina SynBiol, která mimo jiné vlastní majitele agroturistického resortu Farma Čapí hnízdo - společnost Imoba, zvýšila v předloňském roce meziročně konsolidované tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb o 32 procent na 3,4 miliardy korun. Čistá ztráta skupiny se proti roku 2015 snížila o tři miliony na 181,7 milionu korun.

Vyplývá to z výroční zprávy firmy, která byla na začátku letošního roku zveřejněná ve sbírce listin. Jediným akcionářem SynBiolu byl do loňského února současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů Babiš tehdy vložil akcie SynBiolu spolu s akciemi holdingu Agrofert do svěřenských fondů.

"Výkonnost jednotlivých společností skupiny je na dobré úrovni - i nadále dochází k rozšiřování segmentu zdravotnictví a pokračují investice v oblasti realitního trhu, které se významně podílely na nárůstu dlouhodobých aktiv skupiny," uvedl SynBiol ve zprávě.

Základní struktura koncernu SynBiol je pětistupňová. Mateřská akciová společnost SynBiol se podle svých webových stránek zabývá výrobou a zpracováním paliv a maziv nebo výrobou nebezpečných chemických látek. Farmu Čapí hnízdo vlastní firma Imoba, která je jednou z dceřiných společností. Kromě toho provozuje restaurační, společenské a sportovní centrum Sokolovna Průhonice v Průhonicích u Prahy nebo medicínský komplex Centrum pohybové medicíny v Praze.

Imoba podle své výroční zprávy v předloňském roce zvýšila tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb o 12 procent na 276,9 milionu korun. Ztráta firmy se meziročně snížila ze 422 milionů na 192,2 milionu korun. Hlavním důvodem účetní i daňové ztráty byla podle firmy tvorba opravných položek. "Výsledky roku prokazují zdravou tendenci v řízení společnosti," dodala.

Zhruba padesátimilionovou dotaci na Farmu Čapí hnízdo z evropských fondů, schválenou výborem regionální rady ROP v roce 2008, vyšetřoval Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Zpráva OLAF uvádí, že při žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo byly podány nepravdivé informace, uvedly ve středu na svém webu Hospodářské noviny. Babiše, ale také místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka kvůli dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie z podvodu. Trestní řízení je přerušeno, protože v říjnových volbách oba získali poslaneckou imunitu. Sněmovna by se Babišovým vydáním měla zabývat pravděpodobně příští týden.

Kvůli kauze bylo ve středu také do příštího úterý přerušeno jednání sněmovny o důvěře Babišova menšinového kabinetu. Stalo se tak kvůli mimořádnému jednání mandátového a imunitního výboru.

Imoba se proti zprávě OLAF ohradila. Označila zprávu za absurdní a kritizovala OLAF, že jí nedal šanci se plně vyjádřit. Evropský úřad podle Imoby podlehl politickému tlaku. Společnost trvá na tom, že evropská dotace pro Čapí hnízdo byla udělena v souladu s platnými pravidly.

Farma Čapí hnízdo byla otevřena v roce 2010, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.

Členem koncernu SynBiol je například také společnost FutureLife, která loni získala irskou kliniku Galway Fertility Clinic nebo je majoritním vlastníkem firmy Codum, která zajišťuje zdravotní péči na pražské Poliklinice Modřany.

