Česká národní banka (ČNB) mění způsob, jakým bude obhospodařovat své zásoby deviz, které se za uplynulé tři roky zpětinásobily kvůli umělému oslabování koruny. Banka devizy o hodnotě téměř 124 miliard eur rozdělí a jejich větší část bude investovat na světových trzích, aby prostředky lépe zhodnotila. Guvernér Jiří Rusnok to řekl ve videorozhovoru na webových stránkách ČNB.

Rusnok potvrdil plán, který centrální bankéři naznačovali už v minulosti. Z devizových rezerv bude 55 procent prostředků vyděleno do takzvané investiční části. Tyto peníze budou investovány především do dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok. Nově bude centrální banka nakupovat také evropské a americké cenné papíry zajištěné hypotékami (tzv. mortgage backed bonds). V této části budou kromě aktiv v eurech a amerických dolarech také investice v kanadském a australském dolaru a ve švédské koruně.

ČNB v listopadu 2013 spustila cílené prodeje korun za eura, aby uměle držela českou měnu poblíž hranice 27 za euro. Záměrem bylo přimět spotřebitele víc utrácet a vyhnout se vleklému poklesu cen zboží a služeb - takzvané deflaci. To se opatřením sice podařilo, ale banka se vystavila kritice některých ekonomů, že kurzový režim za tři a půl roku způsobil skokový nárůst devizových rezerv, z 35 miliard eur na téměř 124 miliard. Zvětšené rezervy pak způsobují centrální bance ztrátu v korunovém vyjádření, když tuzemská měna posiluje. To se dělo po většinu loňského roku poté, co ČNB kurzový režim v dubnu ukončila a koruna postupně posílila vůči euru o téměř 6 procent.

Právě snaha o eliminaci ztráty ČNB byla podle Rusnoka významným momentem, který centrální banka změnou investiční strategie sledovala. "Prodlouží se investiční horizont, což nám umožní dosahovat větších výnosů. Protože čím delší horizont je, tím je obvykle vyšší výnos a také možnost vyrovnat se lépe s krátkodobými výkyvy na trhu," řekl Rusnok. Změna by tak podle něj měla postupně přispívat k tomu, aby hospodaření ČNB bylo blíže pozitivnímu výsledku. "Nicméně není to nějaký jednoznačný a zásadní jediný cíl, my se neorientujeme pouze na výnos," uvedl guvernér. "Vždycky se budeme především v devizových rezervách orientovat na bezpečnost," dodal.

Podíl deviz, které banka investuje do akcií (deset procent), se v nové strategii nezmění. Zbylá neinvestiční část, kterou banka bude držet jako pohotovostní rezervu pro případnou obranu domácí měny, připadne výhradně na eurové a dolarové instrumenty různých států, například pokladniční poukázky (forma dluhopisů s krátkou splatností).

Rusnok také řekl, že v budoucnosti by mohly být investiční devizy zainvestované i do některých korporátních dluhopisů, ale zatím toto rozhodnutí nepadlo. Banka naopak nepočítá s investováním do komodit a dalších jiných měn, neplánuje ani navyšovat objem drženého zlata.

Rozdělení devizových rezerv na dvě části v poměru 55:45 ve prospěch investiční části stanovila ČNB podle metodiky Mezinárodního měnového fondu. "Metodika je primárně zaměřena na to, jaká je bezpečná velikost rezerv z měnověpolitického hlediska pro zemi našeho typu – středně velkou otevřenou ekonomiku," vysvětlil guvernér.

