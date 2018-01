Švédská nábytkářská síť Ikea otevře v polovině letošního roku novou prodejnu v Česku. Obchod v bývalé budově České spořitelny na pražském Václavském náměstí má ale vypadat jinak než velké obchodní domy na pražském Zličíně, Černém Mostě, v Brně nebo Ostravě.

Na mnohem menším prostoru čeká na zákazníky nový formát prodejny - takzvané pop-up studio. Ikea v něm chce - místo množství rozličného nábytku a zboží do domácnosti - nabídnout lidem hlavně atmosféru, která je má inspirovat k tomu, aby si sami navrhli svůj byt a vybavili ho produkty tohoto řetězce.

Původní interiér České spořitelny se přemění do přírodních barev. Zdroj: Ikea

"Ve dvou patrech domu mohou zákazníci najít spoustu inspirace. Naleznou tam plánovací studio, kde si mohou vytvořit vlastní interiér. Bude tam kavárna, kde můžou strávit chvíle v hezkém prostředí. A také prostor, kde plánujeme pořádat workshopy, semináře a různá jiná setkání," popisuje koncept nové prodejny Vladimír Mutinský, interiérový designér Ikey.

Studio, do něhož Ikea investuje 15 milionů korun, vzniká v přízemí a v prvním patře budovy. Vyšší patra obsadí hotel patřící do českého řetězce Pytloun Hotels.

Zatímco Česká spořitelna se v tomto prostoru snažila klienty oslnit blyštivým interiérem, Ikea se zaměří na decentnější materiály, jako je dřevo, kámen a kov v původní přírodní barvě.

V nové prodejně chce řetězec ukazovat nejnovější nábytkářské trendy - vzhledem k omezenému prostoru se zaměří hlavně na obývací pokoje. Otevřeno má být od devíti ráno do devíti večer, firma zde počítá s třiceti zaměstnanci.

"Prostor chceme primárně využít k inspiraci. Veškeré zařízení chceme udělat co nejflexibilnější, abychom mohli co nejčastěji obměňovat expozice podle nejnovějšího sortimentu, který přichází do obchodních domů," upřesňuje Mutinský.

V oddělení služeb zákazníkům ve druhém patře budovy mohou lidé vyřešit své problémy či se poradit s odborníky o tom, jak vhodně vybavit byt.

V plánovacím studiu si lidé mohou navrhnout vlastní kuchyňskou linku, šatní skříně či stěnu do obývacího pokoje. Pomohou jim různé tvary, barvy a vzorky materiálů rozmístěné kolem.

V České republice jde o první projekt Ikey tohoto druhu. Podobný pop-up prostor existuje již ve Stockholmu, Římě, Varšavě, Madridu nebo Curychu - v jednotlivých zemích se liší podle potřeb lokálního trhu a preferencí zákazníků.

Generální ředitel tuzemské sítě Ikea Marek Feltl ve čtvrtek jasně neodpověděl na otázku, zda řetězec chystá i pátý velký obchodní dům. "Kandidátem je pouze Praha, jejíž kupní síla tomu odpovídá. Pokud ale jde o spekulace, že plánujeme otevřít pátý velký obchodní dům na jihu Prahy, o tom v současné době neuvažujeme," říká Feltl.

Bližší podrobnosti zatím neuvedl ani k možnému rozvoji menších prodejen. "V České republice existují místa, kde by byl model pop-up relevantní," odpovídá na otázku ohledně rozvoje do regionů. Firma ještě v roce 2012 zvažovala klasický obchodní dům v Plzni a mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, tyto plány pak ale zrušila.

Řetězec se chce soustředit na další rozvoj e-shopu a zlepšit doručování, zvažuje i vlastní sklady nebo výdejní místa v regionech. "E-commerce se nyní na našich tržbách podílí čtyřmi procenty, v Praze a středních Čechách je to už přes šest procent. Během dvou let chceme přesáhnout desetiprocentní podíl," upřesňuje Feltl.

Tržby Ikey v Česku stouply ve finančním roce 2016/2017 o čtyři procenta na 9,7 miliardy korun. Pomohlo k tomu hlavně zvýšení průměrné útraty - na jeden nákup stoupla meziročně o šest procent na 1638 korun. Hospodářský výsledek, tedy výši zisku, firma neuvedla.

Čtyři obchodní domy Ikea v Česku za uplynulý rok navštívilo 10,1 milionu návštěvníků.

