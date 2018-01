Propojení svých účtů, které mají v různých bankách, by uvítalo 60 procent Čechů. Nebankovním aplikacím by data poskytlo 15 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/Mark pro Air Bank. Banky mají od 13. ledna povinnost otevřít svá bankovní rozhraní dalším prověřeným bankovním a nebankovním aplikacím. Pro klienty to znamená, že data o svém účtu mohou poskytnout i třetím stranám.

Mezi nejčastější důvody, proč by lidé chtěli přistupovat z internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace jedné banky i ke svým účtům v jiných bankách, patří celkové zjednodušení a zrychlení (88 procent). Dvě třetiny lidí uvedly, že by díky tomu měly lepší přehled o svých penězích.

"Řada klientů má dnes účet ve dvou a více bankách a nyní se otevírá příležitost, aby banky svým klientům umožnily přistupovat přímo z jejich bankovnictví právě i k účtům, které mají klienti jinde. Jak dokládají výsledky průzkumu, pro většinu klientů by to bylo velmi pohodlné," uvedl vedoucí oddělení on-line aplikací Air Bank Jakub Feldstein.

Podstatně méně Čechů říká, že by svůj bankovní účet propojilo s nějakou další, nebankovní aplikací. Přistupovat na svůj účet přes jinou, nebankovní aplikaci by využilo 15 procent respondentů, 46 procent by bylo proti, 39 procent neví.

Pokud by lidé umožnili přistupovat nebankovním aplikacím k údajům z jejich bankovního účtu, nejčastěji by svá data poskytli aplikacím technologických firem (50 procent) nebo aplikacím telekomunikačních firem (24 procent). Aplikacím takzvaných fintech společností by svá data poskytlo devět procent z těch, kteří by novou možnost využili.

Důvody, proč by lidé nevyužili nové možnosti, které jim může nabízet propojení s bankovními i nebankovními aplikacemi, jsou u obou skupin stejné. Převládá obava o bezpečnost a na druhém místě je to, že respondenti podle svých slov novou službu nepotřebují.

Primárním cílem nové směrnice je vytvořit jednotný integrovaný trh pro platební služby prostřednictvím standardizace regulace bank a nových poskytovatelů platebních služeb, kteří přicházejí na trh v důsledku nové digitální éry. Chce odstranit vstupní bariéry, čímž má přispět k posílení bezpečnosti platebního systému a poskytování nových platebních služeb.

STEM/Mark průzkum uskutečnil mezi 500 respondenty.

