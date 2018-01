Nastupující ministr průmyslu Tomáš Hüner se v novém úřadu uvedl razantně. Na úvod propustil většinu původních náměstků. Teď ale musí začít řešit podstatnější věci, než jsou personální otázky. Nestraník, kterého premiér Andrej Babiš (ANO) do vlády přivedl z vedení tuzemské pobočky Siemensu, se musí do jara domluvit s polostátním ČEZ na tom, jak se bude financovat dostavba jaderných Dukovan a Temelína.

K tomu jeho úřad trápí dlouhodobý problém s čerpáním evropských dotací, zamrzlé peníze na rychlý internet pro venkov a ve hře je stále také boj o levnější mobilní služby, který smetl jednoho z jeho předchůdců Jana Mládka (ČSSD).

Vystudovaný strojař přiznává, že se s mnohými tématy začíná na ministerstvu teprve seznamovat. Už si třeba ale stanovil plán, jak podnikům v čase nízké nezaměstnanosti pomůže se získáváním nových lidí ze zahraničí.

Zatím není jasné, jestli se ze své ministerské kanceláře na pražském Františku nebude muset Hüner brzy stěhovat, pokud Babišova vláda nezíská příští středu důvěru sněmovny.

Osmapadesátiletý rodák z Havířova si z toho ale těžkou hlavu nedělá. "Když tady skončím, budu se zkrátka živit něčím jiným," říká.

HN: Ministerstvo průmyslu (MPO) změnilo organizační strukturu a skončila většina dosavadních náměstků. Proč k tomu došlo?

Nový služební zákon jiný postup neumožňuje. Ministerstvo s 11 náměstky se podle mě efektivně řídit nedá. Stará známá manažerská poučka říká, že ideální je mít pět až sedm přímých podřízených. Dosavadní počet náměstků byl způsoben spíše politickým pozadím a odrážel předcházející vládnutí v koalici.

HN: Z jedenácti náměstků jste si ale zatím nechal jen jednoho...

Vy máte na mysli to, že jediný náměstek přežil ve své funkci. Jde o pana Bärtla, který se stará o zahraniční obchod. U zbylých agend MPO jsem se snažil jednotlivé agendy pospojovat.

Chci ale dodat, že konec většiny náměstků je jen důsledkem podoby služebního zákona. Ten neumožňuje spojit funkce dvou různých náměstků do jedné a přitom jednoho z takových náměstků nechat v úřadě. Zákon vyžaduje, aby v takovém případě byli propuštěni oba a pak musí následovat výběrové řízení na nově vytvořenou pozici, která takovým krokem vznikne.

HN: Chtěl byste si některé z odcházejících náměstků nechat?

Člověk se nyní služební zákon učí za chodu. Dosud jsem ho tolik znát nemusel, protože jsem působil v byznysu. Teď ale zjišťuji, jak moc zákon znemožňuje hladkou správu úřadu.

I když náměstka postavíte mimo službu, musíte si ho stále nechat, musíte mu vymyslet úkoly a musíte mu vyplácet většinu dosavadního platu, což je v porovnání s fungováním ve vedení firem naprostý nonsens. Nová výběrová řízení, kam se mohou hlásit, chceme vypsat v relativně krátkém čase tří týdnů, aby tu paralelně nepracovalo tolik lidí, protože to s prominutím žere peníze.

HN: Zmínil jste se o svých předchůdcích. O jednom z nich, Janu Mládkovi (ČSSD), se říkalo, že je spíše ministrem uhlí a oceli. Kritici mu vytýkali, že méně sledoval inovativní průmyslové obory nebo mobilní trh, které má váš úřad také na starosti. Jak je to u vás? Jaké budou vaše priority na MPO?

Jsem z regionu, který se na uhlí a ocel celkem dlouhou dobu mohl spoléhat. Neříkám, že využívání těchto surovin nemá perspektivu, přesto ale vidím, že budoucnost bude v příštích 30 či 50 letech ve znamení jiných průmyslových technologií. Na Ostravsku zcela zřetelně vidím, že již dochází k razantní změně struktury tamního průmyslu. Horníka samozřejmě lehce nepřeučíte na softwarového inženýra.

Přes to všechno je ale na ostravském regionu vidět, že se tam rozvíjí automobilový průmysl nebo IT firmy. V Ostravě třeba působí německá společnost SAP či finské Tieto. Čili se výrazně mění struktura zaměření lidí do moderních dlouhodobě perspektivních oborů.

S restrukturalizací souvisí i migrace zaměstnanců. Na jednu stranu se říká, že Češi za prací odmítají dojíždět. Na druhou stranu ale vidím i na vlastní dceři, že mladí z tohoto regionu odcházejí. V Česku i ve světě jde o přirozený proces, když ale použiju slova svého 90letého táty, tak říkám: "Musíme dávat pozor, aby region nestárnul a neblbnul."

HN: Zmínil jste také digitalizaci. Programové prohlášení vlády mluví o iniciativě Průmysl 4.0. Je třeba, aby stát takové inovace finančně podporoval? Nestačí, když firmy, které dnes těží z rostoucí ekonomiky, financují vlastní modernizaci samy?

Nemám na mysli přímou státní podporu. Pokud by stát firmám nějaké peníze na modernizaci poskytl, mohla by na to Evropská komise nahlížet jako na nepovolenou podporu. Proto si musí podniky s investicemi do inovací primárně pomoct samy. My chceme jít cestou ukazování příkladů. Chceme firmy k modernizaci přitáhnout, protože spousta jejich manažerů či vlastníků zatím nemá reálnou představu, jaké příležitosti jim Průmysl 4.0 může poskytnout.

Pokud bychom na takové projekty mohli poskytnout nějaké peníze z evropských fondů, tak bychom se do takové podpory samozřejmě dali a je to docela reálný scénář. Primárně ale naši podporu vidím v tom směru, že dáme dohromady rozumné chytré lidi s jasnou představou, co moderní technologie přinášejí.

HN: Jsme už v té fázi, kdy chceme digitalizací a robotizací nahrazovat výhodu levné práce, kterou Česko stále má?

Každá firma si musí udělat ekonomickou analýzu toho, co všechno se jí vyplatí takovým způsobem modernizovat a co už takový smysl nedává.

HN: Podívejme se na český průmysl jako celek. Je už zralý na zásadní modernizaci?

Záleží, na jaké odvětví se podíváte. Automatizace se vyplácí především firmám, které působí na velmi konkurenčních trzích. To je třeba případ automobilového průmyslu. Kdyby automobilky téměř celou svou výrobu neřešily za pomoci robotů, tak nejsou schopny ostatním výrobcům konkurovat.

Když jsem se byl poprvé podívat v Hyundai v Nošovicích, tak jsem viděl, že za sebou na jedné lince jedou tři různé modely aut. To jsem nevěřil vlastním očím, protože jsem ještě zažil výrobu Škody 120. Ta se vyráběla šest let a pak výroba dojížděla ještě další dva roky, během nichž se linka předělávala no nový typ auta. Něž došlo k inovaci výrobní linky, tak to trvalo zhruba osm let, dnes to automobilky zvládají během několika málo měsíců.

Pak máme ale průmysly, které nejsou vystaveny tak tvrdé konkurenci. U nich je otázka, kdy proběhne manažerské rozhodnutí směrem k využití nových technologií. Víme, že v čase takové technologie postupně zlevňují, firmy musí ale odtušit, kdy je ten správný čas na to, aby se tímto směrem vydaly. Když se netrefíte do správného období, můžete za inovace utratit mnohem více než vaši konkurenti, kteří si počkají na zlevnění technologií.

HN: Bavíme se o struktuře českého průmyslu, který do značné míry závisí na zahraničních montovnách, které do země lákají investiční pobídky. Minulá vláda navrhla, aby se systém pobídek změnil a nově podpora státu směřovala jen do investic s vyšší přidanou hodnotou, kde hraje podstatnou roli vývoj umístěný do Česka. Vaše vláda se k takovému přístupu hlásí také. Jak by se tedy pobídky měly proměnit podle vás? Budete pracovat s navrženou novelou o pobídkách?

Budeme. Bráním se tomu investiční pobídky zcela zrušit. Důvod pro jejich revizi tu ale je. V historii, kdy mělo Česko vysokou míru nezaměstnanosti, měly svůj smysl. Investoři nad vstupem do země váhali. Možná si říkali, že jsme šikovní, ale nebyli si jisti stabilitou zdejších pravidel. Měnila se podoba daní i zákony s vazbou na podnikání.

Firmy z Francie či Německa pak měly problém odhadnout, kam se Česko z hlediska podnikatelských podmínek posouvá.

Asi všichni ale cítíme, že doba, kdy se investoři z ciziny lákali na daňové pobídky, je přežitá.

Hodně se nyní mluví třeba o investici BMW, která má u nás spouštět středisko na testování autonomních aut. Někdo řekne: co je to za blbost? Oni tu budou mít třeba 300 lidí. Staví to ale u Sokolova, takže počítají, že si z Německa dovezou vlastní vysoce kvalifikované inženýry. Možná na tom něco pravdy bude, Němec je ale taky podnikatel a proč by měl živit 300 německých inženýrů, kteří by do Sokolova dojížděli? Stejně chytré inženýry mu přece může poskytnout plzeňská univerzita nebo třeba ČVUT.

Investiční pobídky by měly zkrátka směřovat především k firmám, které do Česka přinášejí své know-how, na kterém se budou podílet vzdělaní tuzemští odborníci.

HN: Pro tuzemské výrobce je v současnosti klíčové zajištění dostatku lidí. Ti ale na pracovním trhu v čase nízké nezaměstnanosti chybí. Jak to chce ministerstvo průmyslu, potažmo celá vláda řešit?

V programovém prohlášení jsme se zavázali k tomu, že do Česka přivedeme pracovníky ze zahraničí. Musíme to ale provést tak, aby se přitom zabránilo korupci, která během takových náborových kampaní mnohdy v minulosti probíhala.

Musíme zajistit, aby práce, které již Češi nejsou ochotni dělat, obsadili pracovníci z jiných zemí. A to takových, které jsou nám blízké kulturně, ale i nábožensky, což je příklad Ukrajiny či Bulharska.

HN: Jak se to dá udělat, abychom zabránili korupci, k níž údajně docházelo při udělování víz na Ukrajině?

Uvažujeme třeba o tom, že by takoví lidé do země přicestovali na turistická víza a pracovní víza by si pak zařídili tady v Česku. Tím se odstraní korupční riziko, kdy dělník či dělnice, které tady potřebujeme, čekají na vízum, a aby se do země dostali rychleji, musí zaplatit nějakým mafiánům.

HN: Zastavím se ještě u těch pracovníků. Firmám bude letos zřejmě chybět ještě víc lidí než loni. Kdy se tedy systém upraví tak, aby mohly snáze získávat pracovníky z ciziny?

O celé věci jednáme s ministerstvem vnitra, protože je samozřejmě třeba dostatečně prověřit všechny lidi, kteří k nám budou přicházet. Realisticky by se ale otázka náboru zahraničních pracovníků mohla zlepšit tak do půl roku.

HN: Bavíme se o podpoře průmyslu, kde hrají podstatnou roli také evropské fondy.

MPO bylo v posledních letech pod velkou palbou, protože nezvládalo včas zpracovávat žádosti o dotace a vyplácet přidělené peníze. Jak chcete čerpání zlepšit?

Na tuto oblast se určitě budeme zaměřovat. Situace je nyní taková, že do roku 2020 máme k dispozici asi 110 miliard korun. V dnešní době je rozděleno kolem osmi a dalších 20 miliard je už schváleno. Máme ještě tři roky na to, abychom peníze vyčerpali. Je zjevné, že současné čerpání je nedostatečné. Kdybychom nadále pokračovali tímto tempem, tak nakonec opět nevyčerpáme třeba třetinu dotací.

Proto nyní naše dotační programy analyzujeme, abychom přišli na to, proč čerpání dosud probíhá tak pomalu. Jedním z důvodů může být, že dotace byly často vypisovány na to, o co nemá trh velký zájem.

HN: Teď zřejmě narážíte na unijní podporu zrychlení internetu ve venkovských oblastech Česka.

Od EU stát na tento program dostal 14 miliard korun. Projekt ale podle všeho skončí fiaskem, protože poskytovatelé internetu, kterým se peníze mají rozdělovat, o ně z naprosté většiny nejeví žádný zájem.

Tento dotační program má velké problémy, u jejichž počátku byl kompetenční spor našeho ministerstva s ministerstvem vnitra. Než se ujasnilo, kdo to bude mít na starosti, uběhl celý rok, během něhož jsme se mohli spíše bavit o tom, jak internetové projekty vypsat. A vidíme, jaký to zřejmě bude mít výsledek.

HN: Už je jasné, že se naprostá většina z těch 14 miliard nevyužije. V listopadu přišlo ministerstvo s plánem, že je přesune na podporu stavby datacenter, aby se nemusely do Bruselu vracet. Jak to ale s těmito miliardami nakonec dopadne?

Když zjistíte, že celý balík peněz na vysokorychlostní internet není reálné vyčerpat, tak hledáte alternativu, jak o prostředky z programu nepřijít. Nejsem ale zastáncem přesunu těchto miliard na datová centra. Proto budu spíše prosazovat využití těchto peněz na podporu vysokorychlostního internetu v průmyslu, což by úzce souviselo s již zmíněnou podporou Průmyslu 4.0.

HN: Ve hře je pořád vypsání druhé dotační výzvy. Kdy druhé kolo přidělování peněz spustíte?

Teď je nutné navrhnout a projednat změny a opatření v programu tak, aby se neopakovalo fiasko z první výzvy. To je, podle mne, možné stihnout za cca čtyři až pět měsíců. Pak bude vypsaná nová výzva.

HN: Vaše vláda i ANO, které ji sestavilo, občanům slibuje, že se o rozvoj internetu maximálně zasadí. Teď je jasné, že s penězi z Bruselu už se tolik počítat nedá, protože se nestihnou vyčerpat v předepsaném termínu.

Co tedy uděláte, abyste stavbu nových internetových sítí podpořili? Zvažujete třeba rozjezd státního dotačního programu, který by byl pro to určen?

Znova opakuji, že uděláme vše pro to, aby se prostředky vyčerpat stihly. Jedno opatření, které se budu snažit prosadit, je otevření výzvy pro kraje a obce.

Poskytovatelé internetu nejsou společnosti, které by dělaly samaritánské kroky. To si jako člověk přicházející z byznysu plně uvědomuji. Když takovým společnostem řeknete, že chcete ke každé chalupě na Šumavě či do Beskyd natáhnout vysokorychlostní internet, tak vám řeknou, že se jim to ekonomicky nevyplatí. Tam by měl být zájem, pokrýt taková území, právě ze strany obcí. Pokud by ten zájem nebyl, pak je třeba poskytnout zvýhodněné podmínky a podporu komerčním poskytovatelům internetu.

To je stejný případ jako v autobusové dopravě, kde se vyplácí dálkové spoje a ne nějaké lokální linky v Jeseníkách.

Pokud má stát zájem, aby takové služby fungovaly, tak je musí dotovat.

HN: Existuje tedy možnost, že by sám stát takové dotace na stavbu internetových sítí poskytoval.

Ano, existuje.

HN: Velkým tématem, které zlomilo vaz jednomu z vašich předchůdců Janu Mládkovi, jsou ceny za mobilní volání. Jedním z řešení, které navrhuje ANO ve svém programu, by měla být i výrazně posílená role telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který na mobilní trh dohlíží. Podporujete tenhle nápad?

Po pravdě řečeno, moje znalosti telekomunikací nejsou tak dobré jako v elektroenergetice a musím se tím prokousávat. Zatím jednám s experty, obecně ale může posílení role ČTÚ z hlediska ochrany konečných spotřebitelů dávat smysl.

HN: Znamená to, že antimonopolní úřad, který dohlíží na hospodářskou soutěž a řeší i trh operátorů, není v této otázce tak efektivní?

Když bude každý z regulačních úřadů dělat to, co má, a nebude podléhat lobbistickým tlakům, tak bude dohled nad trhy fungovat správně a my nebudeme mít jedny z nejdražších tarifů v Evropě. ÚOHS dělá svoji práci kvalitně. Dnes si z něj ale parta výpalníků, tedy firem, které nejsou úspěšné ve veřejných zakázkách, udělala byznys. Zahlcují ho stížnostmi na konkurenci, kterými úřad cíleně zdržují.

HN: Jedno z velkých témat, které čekají na tuto vládu, je rozhodnutí o budoucnosti jaderné energetiky v Česku. Tedy hlavně to, kdo nové bloky, které stát chce, zaplatí. A podle ČEZ není času nazbyt.

Je pravda, že je třeba výběrové řízení na dodavatele nastartovat rychle. Ale myslím si, že vše mělo začít deset let nazpět.

HN: Že se rozšíření obou elektráren nezačalo řešit dříve, není vina ČEZ, ale politiků. Firma od zrušení tendru na Temelín před čtyřmi lety říká to stejné. Tedy že ho sama nezaplatí.

Já jen říkám, že jsme promeškali ten správný moment. Jádro každopádně potřebujeme. A nejen kvůli tomu, že jsme si ho nakreslili do státní energetické koncepce, která počítá s nárůstem podílu jádra z 35 na 52 procent. Proč se ale bavíme o spěchu. Do roku 2035 bude postupně končit životnost bloků v Dukovanech, které dnes vyrábějí kolem dvou tisíc megawattů. S tím dnešním spěchem už nám ani tak nejde o to, aby se navýšil instalovaný výkon. Pravděpodobně se nám už ani nepodaří vykompenzovat dukovanské bloky.

HN: Ale to je vše kvůli tomu, že vlády odmítly rozhodnout, jestli výstavbu nějakým způsobem podpoří. Jaký model tedy preferujete vy a vaše vláda?

To bych zatím říkat nechtěl, a to neuhýbám před vaší otázkou. S vedením ČEZ jsem už o různých možnostech debatoval a možných modelů je několik.

HN: Vy už jste ale o jednom z konkrétních řešení financování mluvil. V jednom rozhovoru jste uvedl, že ČEZ je podle vás dost silný, aby to zaplatil sám. A že by se to na ceně jeho akcií mělo podle některých analytiků promítnout jen v řádu několika desítek korun. To některé minoritní akcionáře firmy hodně naštvalo.

Tu informaci jsem vzal z tisku. I kdyby to byla stovka, tak jsme viděli pokles ceny akcií ze 1400 až někam pod 400 korun. A akcionáři přitom stále byli v klidu.

HN: Při takových poklesech cen akcií byl ale na vině i vývoj na trhu.

Myslíte si, že celý ten rozdíl je daný vývojem trhu?

HN: To tu asi nevyřešíme. Nicméně by tu byl jeden jasný krok, na který se dá ukázat. Kdyby stát jako majoritní vlastník přišel a ČEZ přinutil nové bloky postavit, a to ne kvůli ekonomické výhodnosti projektu, ale strategickým zájmům státu, tak to drobné akcionáře nemusí zajímat.

Vedení ČEZ ostatně říká, že by takový krok neschválilo.

Když se budu řídit zákonem, tak stejně nemůžu přijít na valnou hromadu a beztrestně udělat nějaký krok, kterým znehodnotím akcii. Jen jsem řekl, že mne udivuje, že nyní takový krok akcionáře štve, zatímco poklesy cen o tisícovku jim v minulosti až tak nevadily. Navíc si myslím, že se během devadesáti let životnosti jaderných bloků ty peníze určitě vrátí a projekt bude výdělečný.

Nikdo přece nechce, aby ČEZ financoval ztrátový projekt. ČEZ je výrobcem elektřiny a stát ji bude potřebovat. Chceme, aby ČEZ i po odstavení dukovanských bloků vyráběl elektřinu a prodával ji zákazníkům.

HN: Takhle dlouhou návratnost asi akcionáři neocení. ČEZ i kvůli tomu navrhl, že by se firma rozdělila. Jednu část by ze 100 procent ovládl stát a mohl by jí výstavbu nařídit. Jak se k tomu stavíte?

A co tedy podle vás chtějí akcionáři? Vyždímat firmu na úkor investic do budoucna? Já chci dlouhodobě prosperující a úspěšný ČEZ. Na rovinu, myšlenka rozdělení aktiv se mi moc nelíbí.

Ale ještě vám opravdu svoji preferovanou variantu řešení neřeknu.

HN: Příští týden bude vláda žádat o důvěru a možná ji nezíská. Nehrozí, že tu za měsíc už nebudete?

Reálně to hrozí. Jenže já jsem sem nepřišel jako politický nominant, ale jako člověk, co dobře rozumí aspoň části působení ministerstva. Já na politická jednání nekoukám a snažím se dělat svoji práci dobře.

Oprava 5. 1. 2018, 21:35: V původní verzi textu jsme chybně uvedli, že BMW staví středisko na testování autonomních aut v Plzni, ve skutečnosti je to však u Sokolova. Za chybu se omlouváme.

