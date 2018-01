V loňském roce vyrostlo na celém světě rekordních 144 mrakodrapů. Více než polovina z nich vyrostla v Číně, která je v posledních letech ve stavění výškových budov zdaleka nejaktivnější. Číňané v roce 2017 dokončili 76 mrakodrapů, což odpovídá tempu jedna budova za necelých pět dnů. Na druhém místě jsou Spojené státy s deseti mrakodrapy.

Celková výška nově postavených budov překonala 35 kilometrů, což je přibližně 42 násobek nejvyššího mrakodrapu světa, dubajské Burj Khalify. Žebříček přinesla americká Rada výškových budov a městské výstavby (CTBUH). Za mrakodrap společnost považuje budovu vyšší než 200 metrů.

Nejvyšší mrakodrap loni vyrostl v čínském Šen-čenu. Kancelářská budova Ping An Finance Center, která měří 599 metrů a má 115 pater, se stala čtvrtou největší na světě. Právě Šen-čen, kterému se přezdívá čínské Silicon Valley, je už druhý rok za sebou městem, kde vyrostlo nejvíce mrakodrapů. Loni zde bylo dokončeno celkem 11 budov, tedy více než v celých Spojených státech.

Z původně rybářského městečka se během necelých čtyřiceti let stalo technologické a finanční centrum země. Klíčový byl rok 1980, kdy Šen-čen získal statut speciální ekonomické zóny. Tento čínský experiment s volným trhem znamenal, že místní firmy stát reguloval méně než ty ve zbytku země. Do Šen-čenu to brzy přitáhlo řadu investorů - sídlo zde má třeba výrobce chytrých telefonů Huawei nebo technologická společnost Tencent. Rostoucí počet firem znamená, že ve městě je již 61 dokončených mrakodrapů a další jsou ve výstavbě.

V jiných čínských městech ale prázdných kanceláří přibývá. Například v Šanghaji bylo na konci roku 2016 neobsazeno osm procent kanceláří, v roce 2019 by podle poradenské společnosti Colliers měl tento podíl narůst na 13 procent. O tom, že čínští stavitelé z rychlého tempa stavby mrakodrapů přece jen mírně ubrali, svědčí i to, že v roce 2017 bylo v zemi postaveno o osm budov méně než o rok dříve.

V Evropě vyrostly nové mrakodrapy pouze v Turecku - tři v Istanbulu a jeden v Izmiru. Ve Spojených státech bylo loni dokončeno deset výškových budov, tedy o tři více než před rokem. Nejvyšší z nich byl Wilshire Grand Center v Los Angeles.

Země Počet dostavěných mrakodrapů v roce 2017 Čína 76 Spojené státy 10 Jižní Korea 7 Kanada 5 Indonésie 5 Spojené arabské emiráty 4 Turecko 4 Severní Korea 4 Malajsie 4 Indie 3

