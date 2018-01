Nový ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO) je ve svém úřadu teprve měsíc, už ale musí řešit jeden z palčivých problémů, který zdědil od svých předchůdců. Řeč je o neúspěšné investici společnosti Vítkovice Power Engineering v Turecku.

Státní Česká exportní banka (ČEB) na stavbu uhelné elektrárny v turecké Adularyi půjčila 12 miliard korun tamnímu investorovi Naksan, pro něhož Vítkovice stavbu budovaly. Státní pojišťovna EGAP navíc projekt pojistila. Elektrárna, která měla podle původních plánů už čtyři roky vyrábět, ale stále není v provozu. Kvůli problémům s jejím rozjezdem je nyní ostravská firma v konkurzu, stále se přitom hledá viník, který měl krach projektu způsobit. ČEB i EGAP proto tento týden podaly trestní oznámení na neznámého pachatele.

HN: Premiér Babiš před Vánoci řekl a potvrdil to i EGAP, že bude tato pojišťovna potřebovat asi 1,9 miliardy korun na pokrytí ztrátového projektu Adularya. Exportní banka si také už dříve řekla o několikamiliardovou státní injekci. Proč podle vás k problému s touto investicí došlo?

Tam jsou problémy od samého začátku. Obzvlášť nedostatečná byla míra posouzení rizik. Od samého začátku šlo zkrátka o rizikovější projekt, u něhož jen narůstaly další problémy s kvalitou paliva nebo konstrukční vadou dodávaného kotle. Bohužel na jakékoli dobré řešení je už nyní pozdě. Teď se jen budeme snažit minimalizovat ztráty.

HN: Co říkáte na trestní oznámení, které EGAP a ČEB nyní podaly?

Kdybych byl na místě manažerů těchto institucí, tak bych se ani jinak chovat nemohl. Stávající management tam už nějaký pátek sedí a pokud vznikl problém v podobě ztráty kvůli špatnému úvěru či pojištění, tak by se mělo nezávisle vyšetřit, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.

HN: Celý případ je poslední rok více politický než byznysový kvůli znárodnění původního investora, firmy Naksan, tureckou vládou. Budete se nějak angažovat v řešení krize na mezistátní úrovni s tureckou stranou?

To je otázka pro ministra zahraničí Stropnického. Snahou české strany je maximální ochrana peněz, které teď mohou přijít nazmar. Kvůli složitému politickému a byznysovému pozadí tohoto případu ale vůbec netuším, jaký výsledek mohou přinést další jednání.

Obávám se ale, že se Česku nepodaří výrazně minimalizovat množství ztrát, které podpora této investice přinesla.

HN: Jak by měl stát v takových případech postupovat v budoucnu?

Když to přeženu, nesmí se stát, aby EGAP nebo ČEB podpořily investici třeba do země, v které právě vypukla válka, což takový projekt hned zabije.

U podpory podobných projektů je zkrátka třeba posoudit mnohem více rizik než v případě uvěrování či pojištění, které provádějí klasické finanční instituce. Když vám jako firmě dává banka úvěr na investici v ustáleném prostředí EU, tak umí celkem jednoduše posoudit rizika takového úvěru. Když se ale podporuje investice v rizikovějších zemích, tak je třeba brát v úvahu i politické vlivy a další rizikové aspekty. O to náročnější proto musí být nároky na kvalitu lidí, kteří ČEB a EGAP spravují. Na to se v minulosti bohužel tolik nehledělo.

Adularya je takový odstrašující příklad pro vedení ČEB a EGAP, na kterém by se měly učit, na co si dávat v budoucnu pozor.

HN: Premiér Babiš dlouhodobě mluví o tom, že by se tyto instituce měly sloučit. Prý k tomu má dojít již v řádu týdnů.

Nevím, zda to půjde tak rychle. Tohle je projekt, který nemám na starosti já, ale řeší ho sám premiér spolu s ministerstvy financí a zahraničí. S fungováním EGAP ani ČEB každopádně není nikdo z akcionářů, mezi které se řadí ministerstva včetně toho našeho, dlouhodobě spokojený. Premiér mluví o tom, a říká to dost často, že je nejvyšší čas zrevidovat práci obou institucí.

Jak se na fungování EGAP a ČEB díváte vy jako ministr průmyslu?

Obecně zastávám názor, že není možné s vaničkou vylít i dítě. ČEB i EGAP vznikly za účelem podpory exportu tam, kde by finanční podporu nebyly schopné poskytnout komerční banky či pojišťovny. Takový nápad nebyl špatný a podobné instituce mají i jiné evropské státy.

Co ale správné není, a myslím, že to byla chyba předchozích vedení obou institucí, je vyhodnocování rizik. V minulosti EGAP i ČEB vedli lidé, kteří neměli s touto problematikou zkušenosti, což je ten lepší případ. Horší je ten, kdy zase zastupovali své vlastní zájmy. Výsledek je takový, že se podpořené projekty neprověřovaly ani zdaleka tak, jak by to dělala běžná komerční banka.

Byly snahy do vedení těchto institucí přetáhnout lidi z klasického finančního sektoru, což je třeba případ Pavla Kysilky. Ten dříve působil jako guvernér ČNB a šéf České spořitelny a na čas zasedl v dozorčí radě exportní banky. Byla snaha, aby se na jejím fungování nějak podílel, bohužel tam ale příliš dlouho nevydržel.

Někdo může říct, že je lepší tyto instituce zrušit a ušetřit tak spoustu peněz, které byly dosud vydávány na špatné úvěry nebo pojištění. Pokud ale v exportní bance a EGAP bude tým skutečných odborníků, tak tyto instituce budou fungovat ku prospěchu exportu českých firem.

OPRAVA 5. 1. 2017 10:27: V článku jsme chybně uvedli, že Česko půjčilo firmě Vítkovice Power Engineering 12 miliard korun na stavbu elektrárny v Turecku. Půjčka ovšem směřovala k investorovi stavby, tureckém Naksan Holdingu. Za chybu se omlouváme.

