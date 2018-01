První letošní aukce krátkodobých státních dluhopisů, takzvaných pokladničních poukázek, přinesla ministerstvu financí jasný signál, že si bude muset půjčovat peníze za méně výhodných podmínek, protože úrokové sazby rostou.

Tato aukce, konaná ve čtvrtek, zajistila investorům úrok 0,175 procenta. Od srpna 2015 je to úplně poprvé, kdy dražba nových pokladničních poukázek skončila s kladným úrokem. Ukazují to data České národní banky, která aukce pro ministerstvo spravuje. V předchozích aukcích různých těchto cenných papírů stát odešel s takzvaným záporným výnosem - investoři mu ve výsledku platili za možnost investování to těchto instrumentů.

Stát ve čtvrtek investorům prodal pokladniční poukázky na 13 týdnů za 12,7 miliardy korun. Aukce stanovila jejich výnos na 0,175 procenta. V téměř třech desítkách loňských aukcí těchto poukázek se průměrné výnosy pohybovaly mezi minus 1,85 procenta a minus 0,05 procenta. Výnos se obvykle různí v závislosti na době splatnosti těchto krátkodobých papírů.

"Období záporných výnosů končí. Stát si od teď pravděpodobně už nic nepůjčí tak, aby mu za půjčení investoři platili," řekl HN Marek Dřímal, ekonom z oddělení investičního bankovnictví v Komerční bance.

U dluhopisů se splatností delší než jeden rok aukce přestaly generovat záporné výnosy už loni. Do dluhopisového trhu se podle analytiků tak začíná pozvolna více promítat růst úrokových sazeb, se kterým ČNB začala v srpnu. Už předtím, v dubnu, centrální banka také ukončila režim umělého oslabování koruny. Ten zahraniční investoři vnímali jako příležitost investovat do českých papíru v sázce na to, že koruna nakonec posílí a investice se zhodnotí díky kurzovému pohybu. Proto byli loni a předloni ochotni investovat do dluhopisů i za cenu záporného výnosu.

Proč se úroková situace obrací až v novém roce? Podle analytiků je za tím i jeden technický důvod, který nastává v prosinci. V tomto období si banky chtějí snižovat velikost svých depozit a nechtějí přijímat od velkých institucionálních klientů další koruny. To souvisí s povinnými příspěvky domácích bank do fondu pro řešení případných finančních krizí (tzv. rezoluční fond). Ty se vyměřují bankám na základě velikosti jejich závazků ke konci roku. Aby banky odváděly do fondu co nejméně, nechtějí v tomto období zvětšovat svoji bilanční sumu. Na velké vklady především finančních institucí tak podle analytiků uvalují poplatky či záporné úrokové sazby.

Protože je držení korun ke konci roku pro zahraniční investory dražší, někteří měnu buď prodávají (to se ukázalo oslabením měny před koncem roku) nebo využívají relativně omezených možností, jak je investovat. Z regulatorních i praktických důvodů je investují například do státních dluhopisů nebo kratších pokladničních poukázek. A právě vysoká poptávka po těchto instrumentech ze strany spekulantů tlačila do konce roku výnosy do záporných hodnot.

"Efekt konce roku, který do nedávna dluhopisový trh ovlivňoval, ustoupil a tak nastupuje situace, kdy se do trhu promítá růst sazeb centrální banky," vysvětluje Dřímal.

Režim oslabování koruny, který trval od konce roku 2014 do loňského dubna znamenal, že ČNB nepouštěla měnu na silnější úrovně než 27 korun za euro. Podle kritiků tohoto opatření to mimo jiné pokřivilo trh s dluhopisy. Hospodárnou správou státního dluhu se v minulosti v roli ministra financí chlubil také současný premiér Andrej Babiš.

