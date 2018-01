Šéf společnosti Intel Brian Krzanich prodal velkou část svého akciového podílu ve firmě v době, kdy už věděl o problémech s čipy, ale informace ještě nebyla zveřejněna. Píše to zpravodajský server Business Insider. O vážné bezpečnostní zranitelnosti hlavních počítačových procesorů firmu informovala společnost Google. Intel tvrdí, že prodej byl naplánován předem. Pokud by se potvrdilo, že Krzanich akcie prodal záměrně, šlo by patrně o trestný čin.

Nedostatky objevili pracovníci Googlu u čipů, které vyrábějí firmy Intel, AMD a ARM. Podle nich by mohli hackeři využít těchto nedostatků ke krádeži hesel a dalších důvěrných údajů. Informace byla zveřejněna tento týden.

Technologické firmy ale o tomto bezpečnostním problému věděly už měsíce. Google informoval firmu Intel o problému v červnu, píše Business Insider. Krzanich prodal akcie a akciové opce za 24 milionů dolarů (507,6 milionu korun) 29. listopadu. To znamená, že Intel o problémech věděl měsíce předtím, než ředitel akcie prodal.

Business Insider poznamenal, že prodej akcií vzbuzuje podezření i kvůli tomu, že Krzanichovi zbylo jen 250 000 akcií, což je minimum, které musí vlastnit podle své pracovní smlouvy.

Představitelé americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) se odmítli vyjádřit k dotazu, zda se budou tímto případem zabývat.

Intel uvedl, že prodej byl předem naplánován. Prodej ale bylo možné uskutečnit až několik měsíců poté, co se firma o potížích s čipy dozvěděla. Podle sdělení Intelu prodej akcií neměl nic společného s informací o zranitelnosti čipů a byl uskutečněn v rámci standardního plánu prodeje akcií.

Ve snaze zabránit podezření z obchodování s akciemi na základě důvěrných informací ředitelé často předkládají plán prodeje části akcií nebo využití akciových opcí předem. Podle dokumentů pro SEC spadá Krzanichův případ do takové kategorie. Své plány však podle těchto dokumentů Krzanich předložil 30. října.

Vývoj akcií Intelu:

Zdroj: Thomson Reuters

