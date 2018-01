Švýcarská společnost Cellestia Biotech začala zkoušet na prvním nemocném pacientovi svůj lék CB-103. Ten vyvíjí pro léčbu leukemie, lymfomů a takzvaných solidních nádorů, které souvisí s poruchou komunikace mezi buňkami. K testování přípravku na lidech pomohla investice skupiny PPF a její biotechnologické firmy Sotio, které vlastní český miliardář Petr Kellner. Na začátku loňského roku společnosti spolu s dalšími soukromými investory daly do švýcarské firmy 5,2 milionu franků (asi 113 milionů korun).

Cellestia Biotech nyní zahájila vůbec první fázi testování svého léku na lidech. Ta bude trvat asi rok a půl až dva roky a bude mít dvě části. Během první části budou vědci zjišťovat, zda je lék bezpečný, jak jej pacienti snášejí a mimo jiné stanoví jeho doporučenou dávku. Podle toho se pak bude odvíjet i počet zapojených pacientů, který by se mohl pohybovat mezi 30 a 50 lidmi.

"Jsme velmi potěšeni, že jsme dosáhli tohoto důležitého milníku. Tato studie, která bude prováděna na klinických pracovištích ve Španělsku, Švýcarsku a Nizozemsku, kde mají s podobnými studiemi velké zkušenosti, zpřístupní nový inovativní protinádorový lék pacientům, kteří v současnosti nemají přístup k této cílené léčbě," uvádí Dirk Weber, šéf klinického vývoje v Cellestii Biotech.

V další části studie budou výzkumníci zjišťovat, jak je lék účinný při léčbě pacientů s pokročilými nebo metastázujícími solidními nádory (lze je nahmatat nebo vidět), lymfomy a mnohočetným myelomem. Do této části testování budou zařazeni nemocní ze zemí Evropské unie a Spojených států. Pokud se přípravek v této a další fázi klinických zkoušek osvědčí, lék by mohl přijít na trh za pět až sedm let.

Mimo zkoušení léku na pacientech švýcarská firma vyvíjí i diagnostický program pro výběr vhodných pacientů pro léčbu. "V rámci studie budou všichni zařazení pacienti vyšetřeni na přítomnost takových mutací v nádorových buňkách, u kterých by testovaný přípravek měl mít větší účinnost. To by do budoucna mělo umožnit rychlou identifikaci pacientů, u kterých je tento typ přípravku nejúčinnější," popisuje Radek Špíšek, šéf výzkumu a výroby Sotia.

Cellestia Biotech byla založena na Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne. Skupina PPF je jejím jediným institucionálním investorem, přesný podíl, který ve firmě vlastní, ale nezveřejňuje. Kellnerův holding drží podíly i v dalších biotechnologických firmách, jako například NBE Therapeutics, OriBase Pharma či Cytune Pharma, které se zaměřují na vývoj léků na rakovinu.

Sotio se zabývá vývojem léčivých přípravků na rakovinu vaječníků, plic či prostaty. Právě u posledně jmenovaného nádoru je v testování léku zatím nejdále, a pokud se prokáže jeho účinnost, mohl by být na trhu v roce 2020 nebo 2021. Kromě Česka firma působí i v USA, Rusku a Číně.

