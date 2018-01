Americký akciový index Dow Jones loni zažil mimořádně úspěšný rok. Přidal 25 procent a během roku mnohokrát posunul rekordní maximum. Podobný vývoj zažily především díky dobré kondici globální ekonomiky i další světové burzy. A to i přesto, že současné růstové období trvá už devět let. Tedy o rok a půl déle než je historický průměr. Přestože sílí varovné hlasy, že se trhy přehřívají a brzy může přijít propad, ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský zůstává pro rok 2018 optimistou. Trhy podle něj stále mají kam růst. "Ekonomikám se momentálně daří, a my nevidíme důvod, proč by se najednou měla objevit krize,“ říká.