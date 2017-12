Pokud by Boeing brazilskou společnost ovládl, jednalo by se o největší obchod americké firmy za posledních dvacet let.

Námluvy mezi největším výrobcem letadel Boeing a brazilskou společností Embraer jsou v ohrožení. Po brazilském prezidentovi se proti převzetí firmy postavil také tamní ministr obrany Raul Jungmann. "Žádná země na světě by se nezbavila kontroly nad takovou společností. Představuje jádro naší obrany, které je nezcizitelné," řekl Jungmann.

Jungmann nicméně dodal, že pokud by brazilská vláda udržela v podniku většinu, dohodě mezi Boeingem a Embraerem by nebránil. Podobně se dříve vyjádřil i prezident země Michel Temer, který řekl, že za jeho vlády se Embraer nikdy neprodá. Zároveň ale přiznal, že by injekci zahraničního kapitálu do společnosti uvítal.

Brazilská vláda drží v podniku takzvanou zlatou akcii, a má tak právo vetovat jakékoliv změny v jeho vlastnické struktuře. Embraer je třetím největším výrobcem soukromých tryskáčů na světě a kromě menších proudových letadel s kapacitou do sta cestujících vyrábí také vojenské letouny.

Pokud by Boeing brazilskou společnost ovládl, jednalo by se o největší obchod americké firmy za posledních dvacet let. Tehdy Boeing koupil za 13 miliard dolarů (279 miliard korun) výrobce letadel McDonnell Douglas. Hodnota Embraeru se pohybuje okolo 3,7 miliardy dolarů (asi 80 miliard korun).

Boeing by spojením s Embraerem získal do své flotily menší letadla, která mu zatím chybí. Jednání přichází jen o dva měsíce poté, co se na spolupráci dohodla kanadská společnost Bombardier Aerospace a Airbus, tedy největší konkurent Boeingu.

Evropský Airbus se v říjnu s Bombardierem domluvil, že založí společný podnik C Series Aircraft Limited Partnership. Ten bude pracovat na výrobě a vývoji úzkotrupého letounu CS100, určeného na kratší vzdálenosti maximálně pro 130 cestujících. Ve společném podniku bude mít Airbus nadpoloviční podíl a získá tak kontrolu nad vývojem letounu. Kanaďané do programu od roku 2004 investovali kolem šesti miliard dolarů, ale peníze jim už došly. Airbus se zavázal, že náklady zaplatí, díky kontaktům by navíc pro letoun mohl zajistit nové objednávky.

Partnerství mezi Airbusem a Bombardierem je namířeno právě proti Boeingu. Ten se nedávno dostal do sporu s Bombardierem, na který si u amerických úřadů stěžoval, že díky subvencím od kanadské vlády může nabízet své letouny za "absurdně nízké ceny".

Ministerstvo obchodu následně na dovoz kanadských letadel do USA předběžně uvalilo sankční clo ve výši 300 procent. Podle Boeingu se Bombardier spojil s Airbusem hlavně proto, aby cla obešel. "Je to podezřelá dohoda mezi dvěma konkurenty, které silně dotují vlády. Jejím hlavním cílem je obejít ochranné opatření USA," uvedl v říjnu mluvčí firmy Dan Curran.

Mezi dodavatele společnosti Embraer patří také největší český letecký výrobce Aero Vodochody Aerospace. Pro vojenský letoun KC-390 vyrábí firma náběžnou hranu křídla a podílí se i na výrobě dveří nebo zadní části trupu.