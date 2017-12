Chuť Čechů utrácet spolu s investicemi firem táhnou tuzemské hospodářství, kterému se letos mimořádné daří. Česko patří s nízkou nezaměstnaností mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropě a je to vidět i na obratech internetových obchodů, které by letos měly být rekordní. Za tento rok by trh e-commerce mohl utržit celkově přes 116 miliard korun, odhaduje Asociace pro elektronickou komerci, která sleduje trh. To je zhruba o 18 miliard korun více než loni.

"Důvod růstu je samozřejmě ve stále větším pohodlí, které e-shopy svým zákazníkům nabízí, ale také v širší nabídce. Internetové obchody daleko více než v minulosti prodávají zboží denní spotřeby," říká Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Více výdejen i vlastní doprava

Právě prodeje zboží běžné spotřeby on-line v tomto roce nejvíce rostly, ať už šlo o potraviny, oblečení, kosmetiku nebo drogerii. "Nákupy zboží nižších hodnot, ale opakovaně – to už mezi českými zákazníky začíná být standard. Běžně se nakupují drobné věci, které by před pár lety do nákupního košíku vložil málokdo," tvrdí Tomáš Braverman, šéf internetového srovnávače cen Heureka.

Ještě před několika lety přitom Češi v e-shopech nakupovali především elektroniku a na stránky on-line prodejců zavítali proto, že u nich mohli nakoupit levněji než v kamenných obchodech. Dnes jsou ceny vyrovnanější. Je to i díky nejsilnějšímu trendu v e-commerce za poslední dobu – prolínání on-line a off-line prostředí, kdy na trh vstupují velcí hráči, kteří mají sítě prodejen v obchodních centrech či retail parcích a na internetu zatím neprodávali. Letos to byl například řetězec Lidl, prodejce nábytku Kika, obchod s obuví Humanic nebo módní značka Gant.

Trendem letošního roku je i zrychlování a zefektivnění služeb. Stále více z asi 36 tisíc e-shopů v Česku dává zákazníkům možnost uložit si údaje z platební karty pro nákup nebo nabízí doručení ve stejný den objednávky, tedy "same day delivery". "Je to trend, který zrychluje celý proces a nabízí zákazníkovi komfort, který nemají téměř nikde na světě. Dokazuje to, jakou jsme e-commercovou velmocí," uvádí Braverman z Heureky.

Také touto službou se snaží on-line prodejci zlepšit doručování zásilek, které je jednou z důležitých částí nákupního procesu. Většina e-shopů pro dopravu využívá externí doručovatele, jako jsou různé distribuční firmy, nebo Českou poštu. Některé z logistických firem ale mohou mít přes hlavní sezonu, což je vánoční období, s doručováním objednávek problémy, ať už kvůli počasí, nebo nedostatku lidí. Tak tomu bylo i letos, kdy firmy nestíhaly balíčky doručovat už od začátku prosince. "Není vyloučené, že více obchodů bude koketovat s alternativní dopravou nebo zaváděním či rozšiřováním dopravy vlastní," domnívá se Vetyška z APEK. O vlastní dopravě uvažuje například skupina e-shopů Mall Group, která má pod sebou on-line prodejce Mall, Košík nebo CZC.

Češi si v rámci dopravy oblíbili také osobní odběr objednávek. Zásilky si nechávají posílat na externí výdejní místa nebo do poboček a výdejen e-shopů, jichž stále přibývá. Tento trend bude pokračovat i příští rok, především u velkých obchodů. Například největší český e-shop Alza plánuje pronájem dalších prostor, nové pobočky v tuzemsku i v zahraničí chce otevřít i prodejce parfémů a kosmetiky Notino. Podle Jindřicha Jíry, marketingového ředitele konzultační společnosti pro e-commerce Acomware, bude ale počet nových poboček v příštím roce růst pomaleji, protože trh už je celkem nasycený.

Velkým tématem pro e-shopy byl i vstup na zahraniční trhy nebo nedostatek pracovníků. Mimo to se internetoví obchodníci museli na začátku roku vypořádat se zavedením elektronické evidence tržeb. V prosinci však Ústavní soud zrušil povinnost evidovat tržby při platbě kartou či dalších bezhotovostních platbách, které používají Češi při placení v e-shopech stále častěji. "Rozhodnutí Ústavního soudu vítáme, přišlo však o dost později, než bylo třeba. Internetové obchody, provozovatelé on-line platebních metod i jejich dodavatelé investovali do příprav nemalé částky. Ty se teď svým způsobem ukazují být zbytečné," domnívá se Vetyška z APEK. Od března příštího roku on-line obchodníci už tyto platby nebudou muset evidovat.

Investice do logistiky i platů

V příštím roce by e-commerce měla dál růst a ještě těsněji se propojit s kamennými obchody. "Dlouhodobě je zřejmé, že se oba prodejní kanály budou stále více prolínat. K dalšímu rozvoji bude docházet u nákupů z mobilních zařízení, kam se minimálně částečně přesouvá velká řada zákazníků," uvádí Vetyška z APEK. Dobrý stav ekonomiky by pak mohl e-shopy navnadit k další expanzi. "Na trhu je dostatek kapitálu i vhodných investorů, který takový záměr u e-shopů mohou podpořit," myslí si Jíra z Acomware. Do rozšíření v Evropě chce investovat třeba největší český internetový obchod Alza.

On-line prodejci plánují investovat i do logistiky, skladů a doručování zboží. Peníze nalijí také do svých informačních technologií. Například Notino tam chce směrovat velkou část investic, které se ročně pohybují mezi desítkami až stovkami milionů korun. Alza kvůli tomu plánuje i masivní nábor lidí. "Naše interní systémy jsou digitální páteří Alzy, hodláme nabírat IT odborníky od začínajících programátorů přes pozice architektů až po top IT management," říká Patricie Šedivá, mluvčí e-shopu.

Internetovým prodejcům se nevyhne ani tlak na vyšší mzdy, který by měl příští rok pokračovat. Růst mezd se ale v oblasti e-commerce nebude lišit od průmyslu nebo služeb. Podle Jíry z Acomware by mohli na větší peníze dosáhnout pracovníci v logistice, kde chybí nejvíce lidí. V příštím roce se internetoví prodejci také zaměří na obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR, a další směrnice a nařízení, které mají chránit data o fyzických osobách, jejich zpracování a šíření on-line.