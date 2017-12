Německo během posledních dvaceti let investovalo přes 167 milionů eur (více než čtyři biliony korun) do zavedení a rozvoje ekologické energie. Tato obrovská částka má nyní neočekávaný dopad na německou ekonomiku. Informuje o tom deník New York Times.

Situace vyeskalovala na Štědrý den, kdy následkem teplého počasí a silných větrů dokázaly obnovitelné zdroje pokrýt téměř veškerou poptávku po elektřině v Německu. Ceny na trhu tak reagovaly poklesem do záporných hodnot. Situace přetrvávala až do pondělního rána.

Ceny elektřiny se během posledního roku v Německu dostaly do záporných hodnot více než stokrát. V tu chvíli majitel elektrárny jakoby platí zákazníkovi za spotřebovávání energie.

Negativní cenu energie způsobí stav, kdy nabídka elektřiny přesáhne poptávku. Poptávka po elektřině je zpravidla nižší o víkendech a během svátků, kdy se vyprázdní a zhasnou kanceláře. Objem výroby elektřiny je ale dopředu velmi těžké odhadnout. Větrné elektrárny během průměrně větrného dne vyprodukují 12 % veškeré elektřiny vyrobené v Německu, během velmi větrných dnů jí však dokážou vyrobit několikanásobně víc.

Zároveň zde figurují další způsoby výroby elektřiny, a to především uhelné a jaderné elektrárny. Ty nedokážou reagovat dostatečně rychle na výkyvy počasí a výskyt záporných cen na trhu, a tak dochází k přebytku energie a vychýlení nabídky.

Tržní cena elektřiny v Německu tvoří jen asi pětinu konečného účtu za energie. Zbytek připadá na daně a příspěvky na obnovitelné zdroje energie nebo provoz přenosové soustavy. Domácnosti tak ze záporných cen profitují jen nepřímo. Znamená to pro ně, že se jim mírně sníží celkový účet. Rozhodně jim ale distributoři neplatí nic navíc.

Nejenom Německo

V Evropě má zkušenost s poklesem ceny elektřiny do záporných hodnot více zemí, konkrétně Belgie, Velká Británie, Francie, Nizozemí a Švýcarsko. Německé "výpadky" jsou však nejčastější.

Největší nevýhodou sluneční a větrné energie je jejich závislost na počasí. "Máme technologii, která nedokáže reagovat na poptávku, reaguje totiž na počasí," řekl Tobias Kurth, výkonný ředitel společnosti Energy Brainpool. Dodal, že řešením by bylo postavit celý systém energií na obnovitelných zdrojích. To momentálně není možné. Německá přenosová síť totiž, podobně jako jinde ve světě, není připravená na zvyšující se objemy energie z obnovitelných zdrojů.

Pomoci by tak mohla regulační opatření. Vláda by například mohla povzbudit zákazníky, aby více využívali elektřinu v době, kdy jí je na trhu přebytek. Zjednodušeně by odběratel mohl dostat nějakou formu pobídky, pokud v daný čas zapne pračku. To stejné by se mohlo týkat i firem, které by energeticky náročné úkoly prováděly v době nízké ceny elektřiny.

Řešením jsou samozřejmě i technologická vylepšení, jako jsou větší baterie nebo lepší přenosová soustava. Společnost RWE navíc pracuje na technologii, která bude schopná předpovídat trendy ohledně větru a zároveň dokáže určit výkyvy poptávky po elektřině. Tím by předešla vytváření přebytku a záporných hodnot elektřiny na trhu.