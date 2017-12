Mnoho lidí našlo letos jako každý rok pod stromečkem knihu. A dost možná to byla kniha z jednoho z největších českých nakladatelství Grada. To se dřív profilovalo jako nakladatelství odborné literatury. V letech ovlivněných světovou finanční krizí se ale firma vrhla i na jiné segmenty knižního trhu, a tak dnes vydává třeba populárního autora detektivek Roberta Bryndzu nebo knihy od Zdeňka Svěráka a mnohé další bestsellery.

Majitel a jednatel Grady Roman Sviták komentuje v rozhovoru pro HN nové aktivity svého vydavatelství, ale i některé obecné trendy na českém knižním trhu. Mimo jiné apeluje na to, že není třeba bát se Amazonu.

Na podzim jste spustili poměrně inovativní projekt na českém knižním trhu, a sice on-line knihovnu Bookport.cz. Jakýsi Netflix pro knihy. Jak celý systém funguje?

Zájemce získá předplatné k mnoha tisícům e-knih. A dá se říct, že tím, jak funguje Netflix, jsme se nepřímo inspirovali. Máte nonstop přístup k databázi s možností číst tituly on-line i off-line. Cena za tuto službu je dnes 199 korun měsíčně. Je to zajímavé v tom, že je to celé přizpůsobeno českým autorům v malém jazykovém teritoriu. Tak, aby to uživilo autory, nakladatele a všechny, kdo na knize pracují. Nevíme, jak je česká veřejnost připravena nevlastnit knihu, ale z oblasti softwaru, hudby a tak dále vidíme, že to funguje. Zatím je v systému kolem čtyř tisíc knih, většinou od značek nakladatelství Grada, Cosmopolis, Bambook, Alferia, ale i dalších nakladatelů jako Portál, Jota, Epocha, Vyšehrad či Galén. Počítáme s tím, že další nakladatelé se postupně též připojí. Přitom si nemyslím, že nakladatel je ten, kdo by měl přicházet s podobnými obchodními platformami, ale když jsem s tím chodil po trhu a nabízel to jako nápad, nikdo se toho nechopil, tak jsme to tedy spustili sami.

Je to něco, co funguje i ve světě?

Ano. Ale většinou v podobě orientované na akademickou sféru. Některé takové světové akademické knihovny mají zastoupení i v tuzemsku. A pak Amazon, který má také pokusy s e-knihovnou, kde jsou ale spíše starší knihy.

Jak se definují a určují odměny autorům, nakladatelům?

Nakladatel nahraje knihu. Předplatitelé ji začnou číst, nebo ji číst nebudou. Peníze jsou pak rozdělovány v poměru na počet čtenáři přečtených stran dané knihy. Zohlední se prodejní cena, dražší kniha dostává za stránku víc. Než to začne být ekonomicky zajímavé, bude to ale běh na dlouhou trať.

Je to svým způsobem také pokus o to, přinést nový impulz na trh e-knih, který už neroste tak dynamicky jako dřív?

Ano. Boom už pominul. Meziročně sice trh stále roste, a to o dvouciferná procenta. V USA už se ale třeba růst skoro zastavil. Z mého pohledu se čeká na nové technologie, které to posunou. Když ty přijdou, e-knihy, věřím, opět silně porostou.

Vaše nakladatelství se v poslední době celkem výrazně měnilo, z profilace na odbornou literaturu se dnes stalo vydavatelem prakticky všeho od beletrie po kuchařky...

Byli jsme zaměřeni na odborné publikace. Po prvních letech expanze jsme směr rozšířili i do populárně-naučné literatury, šli jsme po různých zájmech a specializovaných cílových skupinách a odborných profesích. No a s příchodem ekonomické krize v roce 2008 už jsme byli nuceni pustit se úplně do všeho. Od dětské literatury se značkou Bambook až po razantní vstup do beletrie pod značkou Cosmopolis. Trh šest let padal, krize měla velký dopad na odbornou literaturu, do toho se literatura postupně digitalizovala a pirátství také mělo a má citelný dopad. Dnes třeba až na výjimky už prakticky nevydáváme odborné knihy pro vysoké školy, což bylo naší doménou. Nevyplatí se to kvůli příjmům, o které přicházíme kvůli nelegálnímu kopírování.

Máte nějaký recept proti pirátství? Dá se s tím něco dělat?

Svaz knihkupců a nakladatelů pracuje na popohnání novely autorského zákona, který by mohl regulovat trh a některé služby zpoplatnit. Ale není politická vůle zákony pružně měnit a přizpůsobovat vývoji nových technologií. Zájem v této věci se navíc bezprostředně týká asi jen řádově tisíců voličů, tedy autorů a tvůrců knížek a lidí, kteří se na jejich vzniku a distribuci podílejí.

Jak se dnes dělí průměrných 300 korun za knížku mezi jednotlivé mezistupně celého řetězce od výroby po prodej knihy?

Zjednodušeně řečeno všechno financuje nakladatel. Pokud se kniha neprodá, nakladatel zpláče nad výdělkem. A když se prodá, distribuce si z ceny vezme 50 procent, u prodeje přes supermarkety to bývá ještě víc, i nad 50. Zbytek zůstane nakladateli, z čehož platí i autora. Autorské honoráře jsou placeny někdy i předem formou zálohy, často mají autoři ještě procenta z prodejů.

Kdybyste si měl vybrat: nižší daně, nebo kvalitní autorský zákon?

Na to asi neumím odpovědět. Asi oboje. To, že jsou knihy ve snížené sazbě DPH nám samozřejmě pomáhá. Je to ostatně jeden z hlavních důvodů toho, proč nakladatelé krizi přežili. Otázka je ovšem, na jak dlouho.

Domácích nakladatelů je mnoho, čekáte, že se odvětví bude konsolidovat?

Někdo jde na konsolidaci horizontálním způsobem, v tomto smyslu uvažujeme také, poohlížíme se po dalších značkách, o něž bychom rádi rozšířili sortiment. Pak je konsolidace vertikální, kdy probíhá skupování prodejních aktivit, portálů, knihkupectví, řetězců – od výroby po prodej koncovému zákazníkovi. To není zatím v našem zájmu. V každém případě se domnívám, že knižní trh se bude ještě velmi měnit a může nakonec zbýt jen několik málo velkých hráčů a pak řada velmi malých specializovaných nakladatelů, zpravidla živnostníků v podobě jedné podnikající osoby.

Nevydává se v Česku celkově knih až moc?

Odhaduje se, že na trhu se prodává asi 100 tisíc jednotlivých titulů knížek, které lze od prodejců aktuálně ještě sehnat. Obecně patříme jako Češi k největším čtenářům v Evropě i ve světě. Myslím si, že produkce už ale příliš neporoste, ustálí se na číslech kolem současných 16 tisíc nových titulů ročně, možná ještě klesne. Zrovna v roce 2016 to číslo kleslo asi o tisíc titulů. Naopak e-knih je v celé nabídce v Česku zatím celkem jen asi 15 tisíc.

Bojíte se výraznějšího vstupu Amazonu na český trh? Změnilo by to nějak zdejší poměry?

Vím o jednáních, která již Amazon v Česku v tomto smyslu vede. Nemám ale pocit, že by Amazon měl zajímat český autor či česká knížka, když se sotva živí tady v Česku a česká knížka sotva uživí malé české nakladatele a knihkupce. Amazon už vstoupil do Německa a kdovíkam, snaží se dobýt Asii. Ty trhy v zahraničí skutečně radikálně změnil. Uvidíme. Pokud nebudou čeští nakladatelé a autoři ze vstupu Amazonu panikařit, podbízet se astronomických rabatem či slevami a pokud si uhájíme společně a třeba i v rámci paragrafu o nekalé konkurenci své zájmy, tak to jistě ustojíme.