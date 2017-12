Americká technologická společnost Apple, která čelí několika žalobám kvůli záměrnému snižování výkonu některých starších telefonů iPhone, sníží ceny za výměnu baterií. Změní také software tak, aby uživateli ukazoval, v jaké kondici je baterie jeho telefonu. Firma to spolu s omluvou uvedla na svých webových stránkách.

Cena pozáruční výměny baterie v modelech iPhone 6 a novějších se tak od ledna snižuje ze 79 dolarů (asi 1700 Kč) na 29 dolarů. Operační systém iOS zaktualizuje společnost tak, aby měl uživatel k dispozici informaci, v jakém stavu je baterie přístroje a zda to ovlivňuje výkon telefonu.

Podle žalob společnost podvedla své zákazníky, když záměrně snižovala výkon některých starších telefonů iPhone. Apple však tvrdí, že důvodem je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie a že zpomalování telefonů má prodloužit jejich životnost. Starší baterie nemusí být schopny dodávat telefonu při plném výkonu procesoru požadovaný elektrický proud. Firma proto provedla úpravy ve svém operačním systému iOS, které při problémech s baterií snižují energetické nároky a mohou způsobit zpomalování procesoru.

Společnost popřela, že by kdy učinila cokoliv, aby úmyslně zkrátila životnost výrobku.

Podle Applu můžou staré baterie někdy způsobovat také zatemňování obrazovky, ztlumení reproduktorů a nebo vyřazení blesku fotoaparátu. Zhoršení nejdůležitějších funkcí jako je volání, GPS navigace nebo kvalita fotek výrobce vyloučil.

Mnoho majitelů iPhonů už podle komentátorů dlouho podezřívalo Apple ze zpomalování starších verzí v rámci zvýšení prodeje těch nových. Nyní se ukazuje, že v uvedených případech stačila pouhá výměna baterie. Před deseti lety, při uvádění první verze iPhonu, přitom viceprezident pro marketing Applu Greg Joswiak tvrdil, že uživatelé nového telefonu nebudou muset baterii nikdy měnit.

V omluvě na svých stránkách Apple uvádí, že "vždy chtěl, aby jeho zákazníci mohli používat iPhony co nejdéle". V případě modelů 6 a výše však opomněl svým zákazníkům sdělit, za jakou cenu. Poté, co teď společnost přistoupila na kritiku, by v budoucnu všichni uživatelé měli být schopni se samostatně rozhodnout, jestli si koupí novou verzi, nebo jen vymění baterii.

Celou kauzu spustili uživatelé serveru Reddit, kteří si povšimli, že iPhony s aktualizací 10.2.0 a 10.2.1 mají rozdílný výkon. Současně zaznamenali zrychlení mobilu po výměně baterie. Apple potvrdil, že součástí aktualizace 10.2.1, která měla podle jejich původního vyjádření řešit problém s neočekáváným vypínáním iPhonu 6, bylo i snižování rychlosti při špatném stavu baterie.

Apple se už v minulosti svým uživatelům omlouval několikrát, například v roce 2010 si jeho šéf společnosti Steve Jobs sypal popel na hlavu za problém s anténami, které ztrácely signál. Firma pak uživatelům s touto chybou nabídla kryt, který problém řešil. Jeho nástupce Tim Cook se zase v roce 2012 omluvil za nepovedenou aplikaci Maps.