Eurozóna v příštím roce poroste podobným tempem jako letos, není důvod pro výraznější zpomalení. Největší riziko růstu oproti předchozím rokům pro změnu leží mimo její hranice, především v Číně nebo USA. Je však nutná reforma měnové unie a také pracovního trhu v Itálii. Vyplývá to z odpovědí předních světových bankéřů, kteří byli dotázáni na jejich výhled do roku 2018 listem Financial Times v rámci průzkumu Eurozone Economists’ Poll 2018.

Hlavní ekonom pro Evropu banky Credit Suisse Neville Hill si myslí, že v příštím roce bude růst ekonomiky ještě větší než letos. "Prudká expanze v roce 2017 byla poháněna solidním a širokým růstem poptávky," říká Hill s tím, že nepředpokládá pokles spotřeby, poháněné růstem mezd, ani investic, které jsou zase poháněny rostoucí ziskovostí a nutností nahrazovat zastaralý majetek novým.

Většina ekonomů je ale přesvědčena, že růst HDP eurozóny bude pokračovat zhruba stejným nebo mírně nižším tempem než v roce 2017. "Zotavení bude pokračovat díky kvantitativnímu uvolňování a nízkým úrokovým sazbám Evropské centrální banky, domácí poptávce a zvláště investicím, které by měly v roce 2018 zrychlit," říká hlavní ekonom ING Germany Carsten Brzeski.

Kvantitativní uvolňování ECB podle většiny ekonomů skončí do 31. prosince 2018, ale více než polovina je přesvědčena, že ECB své oznámení o ukončení nákupu dluhopisů v září 2018 ještě prodlouží. Zvýšení úrokových sazeb pak nejčastěji odhadují v průběhu roku 2019.

Riziko z Číny a Itálie

Největší rizika většinou experti vidí vně eurozóny. Často varují před možným zpomalením růstu čínského hospodářství a s tím spojeným snížením poptávky a investic. "Klíčová rizika leží pro změnu mimo eurozónu, od prudkého zpomalení globální aktivity přes prosazování protekcionistických opatření zahraničními vládami až po vystupňování geopolitických rizik," říká ekonom Richard Barwell z banky BNP Paribas.

Jednou z možných hrozeb, jejíž dopad se však projeví spíše v delším období, je také daňová reforma v USA. "Strach ze stahování investic z eurozóny a přesunu do USA vypadá přinejmenším v krátkém období přehnaně," říká Carsten Brzeski.

Přesto mnozí neopomíjejí ani vnitřní hrozby. "Ačkoliv se politická nejistota zmírnila, stále zůstává klíčovým rizikem, především ve spojitosti s nejistotou ohledně německých a italských voleb a vyjednávání o brexitu," říká Anatoli Annenkov, ekonom pro Evropu banky Société Générale. Banka Barclays bude podle svého ekonoma Philippa Gudina také pozorně sledovat hlavně italské volby, jež se konají v březnu.

Příprava na další recesi

Reformy Emmanuela Macrona ve Francii hodnotí ekonomové převážně kladně, avšak zatím se podle nich projeví především zvýšenou důvěrou. Bankéři si slibují zlepšení situace v eurozóně především od prohloubení měnové unie, které Macron prosazuje. To však podle mnohých expertů nastane zejména v případě, že v Německu bude sestavena vláda velké koalice křesťanských demokratů (CDU/CSU) se sociálními demokraty (SPD).

"Za předpokladu, že jednou z podmínek SPD na vstup do velké koalice bude umožnění zásadní institucionální reformy eurozóny, byl by její vznik ve středně dlouhém období velmi prospěšný. Obzvláště je potřeba vytvořit v eurozóně prostor pro vlastní fiskální politiku před další recesí," říká Neville Hill.

S tím souhlasí i další experti, podle nichž je nezbytné se na další recesi připravit proticyklickým fondem. Dalším doporučením pro příští rok je podle mnohých nutnost investovat do infrastruktury v rámci zvyšování produktivity.

"Pro začátek by bylo rozumné uvážlivě investovat do infrastruktury, aby se zvýšila produktivita a nakonec i životní standard. Eurozóna potřebuje kapacitu, aby zajistila smysluplnou a koordinovanou proticyklickou fiskální reakci v další recesi, v níž bude malý prostor pro agresivní monetární uvolnění a bude potřeba fiskální autority, která by v případě závažného poklesu navýšila výdaje," shrnuje Richard Barwell.

Častým doporučením je mezi odborníky i reforma trhu práce v Itálii, protože, jak říká Luis Harreau z banky Crédit Agricole CIB, "je to stále slabinou této země (Itálie – pozn. red.) a tato země je pořád slabinou eurozóny."