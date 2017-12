Hraní počítačových her láká hlavně mladé do 24 let a studenty - Ilustrační foto.

V hraní videoher je Česko mezi členskými státy Evropské unie na sedmém místě. Touto činností vyplňuje volný čas pětina české populace. Češi nejsou jen uživatelé, ale i tvůrci her. Ty vytvořené tuzemskými vývojáři mají mnohdy mezinárodní úspěch. Informuje o tom Český statistický úřad ve svém měsíčníku Statistika & My na základě šetření Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.

Studie se zabývá pouze hraním za pomoci internetu, tedy v internetovém prohlížeči, s jinými hráči na mobilu a počítači nebo her stažených z internetu.

Tato zábava u nás láká hlavně mladé do 24 let a studenty. V těchto kategoriích tráví čas hraním dvě třetiny lidí. Po překročení 24 let však obliba her razantně klesá, ve skupině 25 až 34 let už hraje necelá třetina a počty hráčů se s rostoucím věkem dále snižují. Mezi důchodci najdeme pouze čtyři procenta hráčů. Ještě více se obliba snižuje po nástupu do práce, kdy zůstane hrám věrný pouze každý pátý zaměstnanec.

Nejsilnější zastoupení nacházejí v Evropské unii hry mezi mladými muži. Podle údajů Eurostatu za rok 2016 se této zábavě v EU věnovalo v průměru přes 65 % mužů ve věku 16 až 24 let, žen pak necelá polovina. U obou pohlaví je v Česku počet hráčů a hráček nad průměrem členských zemí.

Na vrcholu žebříčku se nachází Dánsko a za ním Finsko. Před Českem se umístilo ještě Maďarsko, Německo, Lucembursko a Portugalsko. Nejméně z celé EU hrají ve Slovinsku, kde se hrám ve volném čase věnuje jen necelá polovina mužů.

Nejen Mafia

Internet je kromě pro hraní velmi významný také pro distribuci videoher. V této oblasti je v současnosti nejvýznamnější platforma Steam společnosti Valve Corporation, přes kterou nabízí své hry i čeští vývojáři. Nejčastěji se jako příklady úspěšných českých her uvádí patnáct let staré Operace Flashpoint nebo Mafia, na Steamu ale sklízí Češi mezinárodní úspěchy i v posledních letech.

Podle studie iniciativy GameDev Area a spolku MU Game Studies hrálo české hry vydané v roce 2016 na Steamu více než 1,6 milionu hráčů a celkem utržily 49 milionů dolarů. K nejstahovanějším českým titulům vydaným v roce 2016 patří simulátory Factorio, v němž je cílem postavit automatizovanou továrnu, nebo American Truck Simulator, ve kterém hráč řídí kamion a stará se o přepravu nákladu.

"Češi si nacházejí segmenty, ve kterých není nikdo jiný příliš aktivní. Jde o zájmové skupiny, u kterých by člověk neřekl, že jsou silné, jenže ve chvíli, kdy se osloví globálně, jde o stovky tisíc fanoušků," vysvětlil nedávno pro Aktuálně.cz neobvyklou tematiku českých her Lubor Kopecký z organizace České hry.