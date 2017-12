Vydařený rok technologické společnosti Apple se projevil také na účtech jejích šéfů. Generální ředitel Applu Tim Cook si letos na prémiích přišel na 9,3 milionu dolarů, což je o 74 procent více než před rokem.

Za celý fiskální rok, který u kalifornské firmy končí 30. září, si Cook vydělal 102 milionů dolarů. Kromě bonusů se do částky počítá jeho mzda tři miliony dolarů a především odměna 89,2 milionu dolarů. Ta je částečně vázána na zhodnocení jeho podílu v Applu a závisí také na ekonomickém výkonu firmy. Cook drží 560 tisíc akcií Applu, které v letošním fiskálním roce posílily téměř o 40 procent.

Výdělek dalších pěti předních manažerů Applu byl proti jejich šéfovi zhruba čtvrtinový. V roce 2017 si každý z nich vydělal přibližně 24 milionů dolarů.

Výrobci chytrých telefonů iPhone se po loňském poklesu prodejů opět dařilo. Tržby společnosti vzrostly o více než šest procent na 229,2 miliardy dolarů. Celkem Apple vydělal 48,4 miliardy dolarů.

Zástupci technologické společnosti doufají, že trend bude pokračovat. V posledním kvartálu letošního roku očekává Apple rekordní prodeje. Tržby by poprvé v historii měly překonat hranici 80 miliard dolarů. K tomu by měly pomoci hlavně tradičně silné předvánoční prodeje nových telefonů. Apple letos přišel s modely iPhone 8, iPhone 8 Plus a na začátku listopadu navíc představil iPhone X, který se stal novou vlajkovou lodí společnosti.

Podle nejnovějších údajů analytické společnosti Flurry Analytics byl ale o Vánoce největší zájem o starší modely iPhone 7 a iPhone 6. I tak telefony s jablkem ve znaku tvořily 44 procent všech mobilů, které byly během vánočního týdne aktivovány. Na druhém místě skončil Samsung s podílem 26 procent.

Apple aktuálně čelí ve Spojených státech osmi hromadným žalobám kvůli záměrnému snižování výkonu některých starších telefonů iPhone. Technologická společnost se brání, že důvodem je snížení spotřeby energie kvůli zhoršujícímu se stavu baterie.