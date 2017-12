Fond Accolade, který se zaměřuje na investice do nejmodernějších průmyslových staveb, rychle roste. Hodnota portfolia fondu by se po dokončení všech naplánovaných transakcí měla blížit šesti miliardám korun. Minulý týden fond koupil další budovu. Od fondu Logistis, spravovaného AEW Europe, získal halu o rozloze 11 tisíc metrů čtverečních u obce Pavlov, která se nachází u karlovarské dálnice D6 nedaleko Prahy. Přestože prodávající ani kupující nezveřejnili přesnou výši transakce, hodnota budovy se podle informací HN pohybuje okolo 200 milionů korun.

"Budovu fond kupoval jako plně pronajatou. Má dva nájemce. Tím větším je původem švýcarská společnost Panalpina, která patří do třicítky největších logistických společností světa a v České republice je v první trojce největších leteckých dopravců," popisuje ředitel akvizic skupiny Accolade Lukáš Répal. Druhým nájemcem je Ecommerce Europe, sdružení 75 tisíc evropských on-line prodejců, které z Pavlova zajišťuje logistiku pro své členy zaměřené na oblast střední Evropy.

Prostřednictvím Fondu Accolade investují své peníze do nemovitostí téměř dvě stovky osob především z řad majitelů firem, top managementu a partnerů poradenských společností. Za letošní rok fond získal od investorů 1,25 miliardy korun. Po dokončení transakcí, které má v současné době rozpracované, bude v jeho majetku celkem 19 industriálních nemovitostí o celkové rozloze více než 340 tisíc metrů čtverečních v hodnotě přesahující 5,7 miliardy korun. Třetinu z celkové plochy mají pronajatou e-shopy, třicet procent výrobní a dvacet procent logistické společnosti.

Průmyslové nemovitosti v poslední době lákají stále více investorů. Ti si od skladů a průmyslových hal slibují vyšší výnos než například od kancelářských budov. Moderní průmyslové areály jsou pro ně atraktivní díky rekordně vysoké obsazenosti těchto prostor. K třetímu čtvrtletí jich podle poradenských společností zůstávalo v celém Česku neobsazeno v průměru pouze 3,7 procenta. Může za to enormní poptávka po skladech ze strany internetových obchodů, ale například i větší zájem ze strany německých společností. Pro řadu z nich je výhodnější mít sklady či výrobní haly v levnějším Česku a za hranice zboží následně dovážet. Tento trend nedávno ještě posílilo dokončení dálnice D8 do Drážďan.

Na vzestupu však nejsou pouze investice do průmyslových nemovitostí. Svá portfolia rozšiřují také nemovitostí fondy, které se zaměřují na obchodní a administrativní budovy. ČS nemovitostní fond, který je v Česku největším a současně nejstarším fondem cílícím na nemovitosti, se letos rozrůstal i za hranice Česka. V září své portfolio rozšířil o obchodní centrum Galeria Sloneczna v polském městě Radom. Hodnota této akvizice činila 164 milionů eur, což je v přepočtu přibližně 4,2 miliardy korun.

Touto akvizicí rozšířil fond své portfolio na 13 budov. Jejich celková tržní hodnota nyní přesahuje 19 miliard korun. Do fondu již investovalo více než 59 tisíc podílníků. Fond vlastní mimo jiné například výškovou budovu City Tower na pražské Pankráci, kterou získalo v září 2016 za 4,4 miliardy korun.

Další budovy letos pořídil také Investika Realitní Fond. Koncem července dokončil akvizici celkem devíti převážně administrativních budov v centrech regionálních měst. Budovy celkem nabízí 12 tisíc metrů čtverečních administrativních ploch a hlavním nájemcem v nich je ČSOB, která budovy kdysi sama vlastnila. Otevřený podílový fond, za kterým stojí Investika investiční společnost, vstoupil na český trh v roce 2015 a v současnosti se poohlíží po dalších nemovitostech, do kterých investovat. Fond je do konce roku 2018 uzavřený. Ke konci prvního pololetí letošního roku do něj investovalo přibližně pět tisíc podílníků.