Po téměř třech dnech se ve středu znovu otevřou nákupní centra a velké obchody. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musely být podle zákona od poledne 24. prosince, na Boží hod i na Štěpána zavřené. V kamenných prodejnách zahájí mnozí obchodníci povánoční výprodeje, v e-shopech nabízejí slevy už od pondělí.

V IKEA vánoční výprodeje začnou 27. prosince a potrvají až do 17. ledna. "Vánoční výprodeje jsou mezi zákazníky velmi oblíbené a zahrnují několik set produktů napříč celým sortimentem od nábytku až po bytové doplňky. Slevy dosahují výše až 50 procent. Každý z obchodních domů IKEA má vlastní výprodejovou nabídku," dodala mluvčí Zdenka Pecková.

V prodejnách Expert Elektro poběží výprodeje do konce ledna nebo do vyprodání zásob. "Do povánočních výprodejů zařadíme široký sortiment zboží, včetně nejžádanějších kategorií, jako jsou mobilní telefony, IT technika, malé kuchyňské spotřebiče, bezdrátové příslušenství nebo herní elektronika," uvedla vedoucí marketingu Expert Elektro Zuzana Adámková.

"Cílem výprodejů je doprodání skladových zásob staršího zboží ještě předtím, než naskladníme nové položky. Ale vedle toho budou slevy i na standardní sortiment," uvedla mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

Datart slibuje průměrnou slevu více než 35 procent, příslušenství zlevní až o 80 procent. "Slevy budeme vypočítávat z reálných cen, za které zboží budeme prodávat v půlce prosince," uvedla Iva Pavlousková z Datartu. V lednu pak spustí druhou vlnu výprodejů, kam bude doplňovat další výrobky.

Do obchodů zamíří nejen lidé, kteří chtějí nakoupit výhodněji, ale i ti, kteří chtějí vyměnit nevhodný dárek. Nakupovat vyrazí také ti, kteří našli pod stromečkem finanční hotovost.

Když se Ježíšek netrefil

Vánoční dárky, které se nesetkaly se zájmem obdarovaného, lze v řadě obchodů vrátit či vyměnit. Internetových obchodů, které to umožňují, každoročně přibývá. Zboží většinou musí zůstat nenošené, nepoškozené a v původním obalu.

Řetězec Tesco dobu pro vrácení dárku nestanovil, platí standardní doba reklamace daná zákonem dva roky. "Některé obchody si samy určují, že dárek musíte vrátit do dvou týdnů či do měsíce od koupě, v Tescu to tak ale není. Dárek můžete vrátit kdykoli. Jedinou podmínkou je, že dárek nesmí být použit a musíte doložit účtenku," uvedl mluvčí Václav Koukolíček.

Podle Datartu loni zákazníci nejčastěji vraceli mobilní telefony a malé kuchyňské spotřebiče, kde důležitou roli hraje barva, často je pak měnili za jiné barevné provedení. Datart službu vracení nevhodných dárků poskytuje i letos zdarma. Zboží zakoupené v prosinci je možné vrátit jako nevhodný dárek od 27. prosince do 6. ledna 2018. "Ihned v prodejně vyměníme nevhodný dárek za jiné zboží, dárkovou kartu či vrátíme peníze," dodala mluvčí Iva Pavlousková.

Sezonními výprodeji si obchodníci uvolňují místo ve skladech, aby mohli nakoupit nové zboží. Často slibují slevy v řádu desítek procent. Například během takzvaného Černého pátku v listopadu ale byla průměrná skutečná sleva v e-shopech jen 17 procent, ukázala čísla srovnávače cen Heureka.cz. Řada obchodníků před začátkem slevových akcí navýší slevu tak, že ji počítá z ceny, za kterou byl výrobek původně uveden na trh. Sleva pak uměle vypadá vyšší, než ve skutečnosti je. Pokud obchod v minulosti za takovou cenu zboží skutečně prodával, je takové jednání nepostižitelné.