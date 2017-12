Česko je pro Lego jednou z nejdůležitějších zemí. Ani ne tak z hlediska obchodu, jako co se týče výroby, a to díky továrně u Kladna, distribučnímu centru v Jirnech u Prahy, pokud jde o logistiku, a zaměstnancům a kancelářím. Ty má firma v Praze pro obsluhování téměř půlky světa.

Šéfka českého zastoupení Lega Joanna Katharina Lazarová v rozhovoru pro HN popisuje některé plány této firmy v regionu. Naznačuje, že by se Praha možná mohla dostat do série Architecture, a hájí a vysvětluje několik změn v globálním vedení hračkářské společnosti.

Co je hitem letošních Vánoc?

Jsme zvědavi, jak si povede produkt Lego Boost, a na to, jak zaujme české děti. Poprvé byl představen v Las Vegas na počátku roku. V České republice se prodává od léta a s výsledky jsme zatím spokojeni. Velká poptávka je tradičně po vláčcích, což je typické pro Českou republiku, Polsko a Německo. Díky naší nabídce v rámci řad Lego Friends a Lego City pozorujeme, a to nejen letos, oblibu námětu lyžování a zimy, což je samozřejmě odrazem toho, že tento sport je zde velice oblíbený. Celkově je v České republice silný segment nazývaný reality role-play, hraní rolí z reálného života, zatímco v USA si děti hrají raději na hrdiny než na skutečný život.

Před Vánoci se v minulých letech často stalo, že Lego prostě nebylo, že poptávka předběhla výrobu. Letos s tím problém nebyl?

Jsme přesvědčeni, že jsme se připravili dobře a že okolo Vánoc jsme udělali maximum pro to,

abychom vše zvládli, děti inspirovali Lego hrou a ty se k nám dostaly blíž.

Vy osobně máte za sebou více než sto dnů ve funkci šéfky Lega v Česku. Co už jste všechno stihla?

Moje předchozí pracovní pozice byla spojena s Lego Europe Centre, regionem, pod který spadají tři země: Německo, Rakousko a Švýcarsko. Zde jsem měla na starosti marketingový tým. Díky mému dřívějšímu působení v tomto regionu jsem měla možnost dobře se seznámit s chodem společnosti. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od své předchozí pozice jsem zodpovědná za celý chod společnosti v České a Slovenské republice, včetně vedení obchodů se společností Tesco v rámci střední a východní Evropy, v prvních týdnech svého působení jsem se především snažila poznat jednotlivé týmy a projekty, pochopit fungování těchto trhů a seznámit se s našimi partnery a prodejci.

Jak vypadá pozice Lega na trhu v regionu?

Značku Lego zná téměř každý. Je úžasné vidět, že skoro všichni mají pozitivní vztah ke značce i k produktu, hlavně děti, ale nejen ony. Když řeknete, že pracujete ve společnosti Lego, všichni se usmívají. Zaměřujeme se především na naše nejmladší zákazníky. Chceme, aby hru Lego poznali co nejdříve. Vytváříme a přinášíme jim příběhy, které jsou postaveny na kreativní hře Lego, jako například letos film Lego Ninjago, s cílem vtáhnout je do zážitku ze hry.

Rostou prodeje, anebo je to spíše pohyb na hraně limitu, kde Lego může být?

Každá společnost má ambici růst. S celkovým růstem v České republice a na Slovensku jsme spokojeni. Stejně jako jinde v evropských zemích zaznamenáváme nárůst v kategorii internetových obchodů. Český trh je z hlediska on-line nákupů velmi dynamický.

Je skutečnost, že je zde hračkářský retail vyspělý, i jedním z důvodů toho, proč v Česku tolik nerozvíjíte vlastní značkové obchody Lego Store, ale více spoléháte na obchodní partnery?

Je pravda, že vlastní prodejnu momentálně neplánujeme. Jsme vděčni, že se v Čechách a na Slovensku těšíme významné tržní pozici s našimi partnery z maloobchodu – specializovanými hračkářstvími, hyper- a supermarkety a s našimi maloobchodními partnery. V tomto směru se budeme zaměřovat především na udržování těchto partnerství s nimi.

Jednou ze souvislostí českého trhu, který není tak velký ani tak důležitý, jako je třeba v USA nebo v

Německu, je fakt, že se sem některé modely dostávají se zpožděním. Bude se v tomto něco měnit?

Společnost Lego má jedno globální portfolio výrobků. Většina těchto produktů se uvádí do prodeje celosvětově a ve stejnou dobu. Existuje pouze pár výjimek, kdy se několik málo vybraných stavebnic distribuuje do určitých zemí dříve. A jsem si jistá, že nejen já, ale i celá skupina se zasazuje o co největší sjednocení naší distribuce.

Je možné, že v budoucnu bude Česko tak zajímavým trhem, že se pro něj naopak budou vymýšlet speciální lokální edice některých modelů?

Jak jsem již zmínila, naše portfolio produktů je globální. Ojedinělé modely relevantní ke konkrétní lokalitě se vyrábí jen velice zřídka. Tento přístup je využíván především v řadě Lego Architecture, tedy řadě, která se věnuje světově významným lokalitám či stavbám. Možná některá z pražských dominant by mohla v této řadě nalézt své místo. Podmínkou, aby se tak stalo, je skutečnost, že daná stavba musí být opravdu celosvětově významná a rozpoznatelná.

Lego se vloni dokonce stalo největší hračkářskou firmou světa. Letos to tak zřejmě nebude. Na globální úrovni ve vedení v dánské centrále došlo v poslední době k několika zásadním, a ne příliš čitelným změnám. Můžete je prosím popsat a vysvětlit?

Možná byly pro někoho překvapením, ale připravovaly se dlouho. Jørgen Vig Knudstorp byl jmenován výkonným ředitelem skupiny Lego Brand Group, která má na starosti rozvoj a ochranu značky Lego a která zahrnuje firmy The Lego Group, Lego Foundation, Lego Education a Merlin Entertainment Parks. Má na starosti veškeré strategické kroky těchto společností. Když J. V. K. odešel z každodenního vedení společnosti Lego Group, nahradil jej Bali Padda, který měl do té doby na starosti řízení továren. Již v této době začala společnost hledat někoho, kdo má zkušenosti a je silný v otázkách globalizace a digitalizace. Tím je nyní Niels B. Christiansen, který se role generálního ředitele Lego Group ujal 1. října. Všechno běží podle plánu.

A jak aktuálně vypadá česká struktura, respektive to, jak je český trh řízen?

Rozvoj a řízení značky v České republice a na Slovensku má na starosti tým s více než dvaceti lidmi. Ti mají na starosti i obchody s naším partnerem Tesco v rámci střední a východní Evropy. Já osobně zodpovídám za řízení tohoto týmu, navíc jsem součástí regionálního vedení, které spravuje trhy ve střední a východní Evropě, Rusku, na Blízkém východě a v Africe. Tyto obchodní činnosti jsou administrativně řízeny z České republiky týmem, který čítá zhruba 35 členů. Ráda bych dodala, že u Kladna se nachází jedna z několika továren Lega rozmístěných po světě, a v Jirnech rovněž distribuční centrum pro Evropu. Česká republika se díky tomu řadí mezi nejdůležitější země pro naše fungování.