Poslední překážka tomu, aby v Česku bylo možné posílat peníze mezi jednotlivými bankami v řádu několika sekund, padla. Česká národní banka, jež mezibankovní převody peněz technicky zajišťuje, se s komerčními bankami dohodla, že projekt takzvaných okamžitých plateb odstartuje na začátku roku 2018. Na běžný provoz by měla být služba připravena do konce příštího roku.

Zatímco u běžných plateb nyní trvá převod peněz z jedné banky do druhé obvykle až do následujícího pracovního dne, nová služba umožní dostat na jakýkoli účet v české bance až 400 tisíc korun během několika sekund. A to i v noci nebo o víkendu.

Banky okamžité platby testovaly neveřejně už letos, před jejich zavedením do nabídky ale chtěly mít jistotu, že systém bude fungovat hladce a klienti nebudou mít s novinkou žádné potíže. "Základní funkcionalita celého systému je již dohodnuta, stejně jako byly vyřešeny mnohé technické otázky. V průběhu realizace bude ještě nutné detailně prodiskutovat mimo jiné otázky jeho provozní stability," uvedla Česká bankovní asociace (ČBA), jež komerční banky sdružuje.

Asociace odhaduje, že ČNB bude svoje systémy připravovat na uvedení do ostrého provozu šest měsíců. Ve stejné době se na novou službu budou chystat také banky. "Následovat bude pečlivé testování, které bude probíhat ve druhé polovině příštího roku. Okamžité platby by měly být spuštěny do konce roku 2018," uvedla ČBA. Česká národní banka podle své mluvčí Denisy Všetečkové předpokládá, že klienti začnou novou službu využívat v listopadu příštího roku.

Banky ke zrychlení plateb přiměl především zájem klientů. Zda službu zpoplatní, zatím není jasné. Podle ředitele produktů a rozvoje obchodu Equa bank Ondřeje Háka bude záležet mimo jiné na tom, kolik si za zpracování plateb bude účtovat ČNB. Ta ale ceník pro banky ještě nezveřejnila. "Klienti v současnosti nejsou zvyklí za běžné převody peněz platit, a banky je proto musí obvykle dotovat. Okamžité platby budou službou navíc. O tom, zda ji zpoplatníme, rozhodne cena na straně ČNB, situace na trhu a očekávání klientů," uvedl Hák.

Za takzvané expresní platby, které jsou v nabídce už nyní, si banky zpravidla účtují kolem stokoruny, ale i při jejich využití trvá převod peněz několik hodin. O víkendech a v noci nejsou dostupné vůbec.

Podle průzkumu agentury STEM/MARK by okamžité platby využívala polovina dotázaných Čechů. Expresní platby přitom v současnosti využívá jen každý desátý respondent. Průzkum dále ukázal, že osm z deseti lidí, kteří by okamžité platby využívali, je ochotno za takovou službu zaplatit deset až dvacet korun. Bez ohledu na to, zda banky novou službu zpoplatní, zůstane klientům i nadále možnost vybrat si pomalejší standardní převod, který dnes většina bank nabízí zdarma.

Zapojení do projektu okamžitých plateb nebude povinné, podle ČBA ale novou službu zavedou téměř všechny finanční domy, jež poskytují služby retailového bankovnictví. "V současnosti se do projektu zamýšlí zapojit zhruba třetina bank z těch, které působí v ČR. Jsou mezi nimi ovšem v podstatě všechny ty, které poskytují služby drobným klientům," uvedla asociace.