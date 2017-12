Top chart

Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám popřál krásné Vánoce a úspěšný rok 2018. Pravidelný páteční newsletter o penězích a investicích vyjde znovu 12. ledna.

Centrální banka se rozhodla, že před Vánoci nezdraží hypotéky a nepřiměje komerční banky k alespoň mírnému zvýšení úročení vkladů. ČNB ponechala svou základní úrokovou sazbu nezměněnou na 0,5 procenta. Uvidíme, jak se zachová 1. února, kdy se bude konat první jednání o měnové politice v příštím roce

Nevíte, kam investovat své peníze? Stejnou otázku si nyní klade skupina investorů kolem finanční společnosti J&T. Ta od polské ropné firmy PKN Orlen obdrží zhruba 16 miliard korun za takřka čtvrtinový podíl v českém petrochemickém holdingu Unipetrol. PKN je majoritním vlastníkem Unipetrolu a menšinovým akcionářům nabídla výkup jejich akcií za 380 korun za kus. Bude dobré sledovat, kam bývalí spolupodílníci Unipetrolu své peníze investují.

Nové investiční příležitosti bude nejspíš hledat také generální ředitel energetické firmy ČEZ Daniel Beneš. Díky opci, která je součástí jeho manažerské odměny, získal 150 tisíc kusů akcií ČEZ a obratem z nich drtivou většinu se ziskem prodal. Beneš využil růstu tržní hodnoty firmy, která je nyní nejvyšší od roku 2015. Akcie získal za necelých 459 korun za kus a prodal je za 492 korun. Před zdaněním a poplatky tak vydělal téměř pět milionů korun. Díky nové manažerské smlouvě navíc Beneš získal také další balík opcí pro případný budoucí nákup akcií firmy. Je tedy stále motivován k tomu, aby hodnota firmy pod jeho vedením dál rostla.

Harakiri odborářů v obchodech

Lidé jsou pohodlní, proto rádi nakupují na internetu. V Česku však zatím není úprk zákazníků z kamenných obchodů tolik znát jako ve Spojených státech. Podle časopisu Fortune byl letošek pro tradiční americké obchody nejhorší v historii. Zhruba sedm tisíc jich zavřelo, nebo oznámilo plány klasické prodejny zrušit.

Co není, ale může být. Náznakem budoucnosti českých kamenných obchodů je třeba i to, že polovinu čtvrtého patra pražského obchodního domu Kotva, jak ukazuje tento plánek, zabírají dvě fitness centra. To není úplně špatně. Češi nejsou lenoši. I když více nakupují přes počítače či mobily, nezapomínají na dobrou kondičku. Prodejních ploch je ale přesto více, než kolik by se v nich mohlo uživit tělocvičen.

V Česku musí obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstat zavřené o sedmi svátcích v roce. Odboráři zastupující pracovníky v těchto prodejnách chtějí, aby se omezení prodeje rozšířilo na všechny svátky, kterých je v současnosti třináct.

Zákaz prodeje se týká také velkých výdejen on-line obchodů. Objednávat v nich ale lze bez omezení. Kamenné obchody bez vlastních e-shopů tak čelí nerovným podmínkám. Jejich zaměstnanci by proto měli zvážit, kde chtějí v budoucnosti pracovat. Chtějí-li se stát skladníky v internetových prodejnách, nebo řídit dodávky kurýrních firem, další regulace otevírací doby kamenných obchodů jim ve splnění kariérních snů pomůže.

Je ovšem možné, že padlé tradiční obchody nahradí nově vzniklé kamenné pobočky společnosti Amazon. Největší globální e-shop chce v Německu otevřít fyzické obchody. Němci totiž stále rádi nakupují v klasických prodejnách a Amazon jim chce vyjít vstříc. V tom ale tkví riziko, že maloobchodní trh na webu i offline ovládne několik málo firem v čele s Amazonem.

Kdo investuje do dárků a komu za ně platí

Realitní magnát Radovan Vítek a jeho žena Marie, jejichž dcery rády závodí ve skocích na koních, si pod stromeček nadělili vlastnickou kontrolu dostihového závodiště v pražské Velké Chuchli. Od plného ovládnutí areálu ale rodinu dělí ještě několik dalších skoků. Zejména jde o zhruba čtvrtinový podíl, který zůstal v rukou spolku Jockey Club ČR, jenž závodiště nyní provozuje.

Vítkovi zatím vykoupili necelých 94 procent akcií společnosti Turf Holding. Ta ale vlastní jen tři čtvrtiny podobně pojmenované firmy Turf Praha, jež přes dceřinou společnost TMM areál v Chuchli provozuje. Podle odhadů zaplatili Vítkovi za majoritní ovládnutí provozovatele závodiště přibližně 170 milionů korun. Ty si rozdělí část ze zhruba patnácti dosavadních vlastníků firem ovládajících dostihový areál. Samotný Jockey Club si zatím minoritní ve společnosti Turf Praha ponechá.

Vítkovi slibují do areálu investovat stovky milionů korun. Z drahého dárku pro dcery by se tak časem mohlo radovat mnoho dalších milovníků koní. Ani stát, kterému patří pozemky pod závodištěm, nepřijde zkrátka. Nové investice státní majetek jistě zhodnotí.

Kdo umí zpeněžit bývalé doly

V Česku je několik desítek lidí, kteří zbohatli na těžbě a obchodování s uhlím. Ale vydělat lze i na zavřených dolech a spojit přitom české uhelné dědictví s elektromobilitou. Přesně to udělali těžaři a energetici František Štěpánek a Jaroslav Rokos, které časopis Forbes zařadil mezi sedmdesát nejbohatších Čechů.

Jejich společnost Sokolovská uhelná, jež v Sokolovské pánvi těží hnědé uhlí a provozuje elektrárnu Tisová, totiž prodává jeden ze svých již nevyužívaných důlních areálů automobilce BMW. V bývalé výsypce na úpatí Krušných hor, kterou uhelná společnost rekultivuje, vznikne polygon pro testování elektroaut BMW, včetně vozů bez řidiče. Bavorská automobilka plánuje zkušební centrum, do kterého investuje zhruba 200 milionů eur, otevřít v roce 2022.



Co lákat má

Podle České národní banky to má být zadlužování s rozvahou a příprava na možné zlé časy. Viceguvernér centrální banky Vladimír Tomšík, který dohlíží na stabilitu finančního systému země, chce donutit české banky k větší obezřetnosti v půjčování peněz na nákup nemovitostí. Centrální banka zvyšuje povinnou finanční rezervu, kterou banky musí tvořit pro případ, že se ekonomice přestane dařit a někteří dlužníci přestanou splácet své úvěry.

"Historie moha zemí nás učí, že nezvládnutá hypoteční mánie vždy nakonec zasáhla i veřejné finance,“ varuje viceguvernér v rozhovoru s HN. Odkazuje při tom na státní pomoc bankám v USA a dalších zemích, jež se ocitly v potížích během globální finanční krize, která propukla v roce 2008.

ČNB chce, aby od roku 2019 banky ukládaly stranou 1,25 procenta z většiny obchodů a investic. Nyní činí tato takzvaná proticyklická rezerva jen polovinu procenta. Jde o peníze, které musí dát banky stranou nad rámec běžných oprávek proti úvěrům, u kterých již dochází ke zpoždění splátek.

Kdo vyhrává a prohrává

V Evropě zvítězil selský rozum. Soudní dvůr Evropské unie ve středu rozhodl, že Uber je taxislužba. Soud tak vyhověl taxikářské asociaci z Barcelony, která Uber u lucemburského soudu zažalovala v říjnu 2015.

Uber bude nyní muset plnit stejné podmínky, které v jednotlivých členských zemích EU platí pro taxi společnosti, nebo firmy poskytující služby v přepravě osob. V tom Evropa předběhla USA, kde je navzdory žalobám tamních taxikářů Uber stále považován za čistě technologickou firmu. To mu umožňuje, aby nenesl takřka žádnou odpovědnost za řidiče a cestující, kteří aplikaci využívají (viz smluvní podmínky) ke sjednání přepravy.

Uber je představitelem odvětví takzvané sdílené ekonomiky. V rámci ní technologické firmy vydělávají na poplatcích za propojení nabídky s poptávkou. Podle společností, jako je americký zprostředkovatel krátkodobých pronájmů Airbnb či český portál pro objednání úklidu LidskáSíla.cz, jsou ale klasické formy zaměstnaneckých vztahů přežitkem. Nahradit je mají ad hoc zakázky na zavolanou.

Tyto firmy ale zapomínají, že většina lidí potřebuje obvyklý režim, který zahrnuje zhruba osm hodin spánku, a pravidelný příjem, ze kterého lze vyžít. A právě v tomto ohledu je rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně Uberu přelomové. Míří proti snahám rozvolnit vztahy mezi firmami a lidmi, na kterých je založený současný trh práce. Evropští soudci se postavili proti fenoménu sdílené ekonomiky, pro který se v angličtině vžilo pojmenování "gig economy“. V Česku je znám jako švarcsystém, který firmy zbavuje mnoha povinností, jako je minimální mzda, a snižuje jejich daňovou zátěž.

Mimo byznys a po prezidentských volbách

Režisér Marek Najbrt má zjevně rád, když může filmy měnit na poslední chvíli podle čerstvých volebních výsledků. Případně je umělcem mnohoznačnosti, nebo ví o lednových prezidentských volbách své.

Jen tak si lze totiž vysvětlit, že jeho nový snímek Prezident Blaník, který je inspirován seriálem Kancelář Blaník, půjde do kin 1. února. Druhé kolo prezidentských voleb proběhne o několik dní dříve.