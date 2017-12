Teva měla nákupem konkurenčního Actavisu za 40,5 miliardy dolarů (přes 878 miliard korun) před dvěma lety výrazně posílit svou pozici světové jedničky ve výrobě generických léků. Namísto toho, aby ovládla trh, ji ale tíží dluh - na obří akvizici si půjčila až 35 miliard dolarů (přes 758 miliard korun). V polovině prosince tak izraelská firma oficiálně oznámila plán na restrukturalizaci, mimo jiné hodlá propustit více než čtvrtinu všech zaměstnanců a zeštíhlit portfolio vyráběných léčiv. "Přijímáme okamžité a rozhodné kroky ke snížení nákladů v našem globálním byznysu, abychom byli efektivnější a ziskovější," uvedl Kåre Schultz, šéf Tevy, v oficiálním oznámení o šetření, které výrobce léků čeká.

Akvizice Actavisu Na převzetí Actavisu, generické divize farmaceutického výrobce Allergan, se Teva dohodla v roce 2015. Šlo o největší izraelskou akvizici v historii. Už před tím byla izraelská firma světovým lídrem ve výrobě generik, tedy kopií originálních léků, kterým vypršela patentová ochrana. Actavis byl tehdy trojkou na trhu. Společnosti převzetí dokončily loni v srpnu a Teva počítala s tím, že díky vyšší výrobě bude moci snížit průměrné náklady. Dluhy, které si společnost na nákup udělala, se jí ale nedaří rychle umořit. Nyní dluží přes 27 miliard dolarů (přes 585 miliard korun).

Změny se dotknou i českého závodu Tevy v Opavě, kde pracuje 1600 lidí. Česko ale nakonec může z masivního šetření farmaceutické firmy těžit. Pokud se bude opavskému závodu dařit, může přetáhnout výrobu z továren, které společnost zavře jinde ve světě.

Propouštění v Česku

Celkem chce Teva propustit 14 tisíc zaměstnanců, čímž by mohla ušetřit až tři miliardy dolarů (přes 65 miliard korun) za dva roky. Jen v domovském Izraeli přijdou o práci tři tisíce lidí, protože tam firma některé závody zavře a další prodá. Že nejde o bezvýznamnou záležitost, dokazuje i fakt, že víkendové protesty zaměstnanců Tevy proti propouštění podpořil izraelský veřejný sektor, na půl dne stávkovali zaměstnanci z dopravy či bank. Zahraniční kolegy podpořily i nezávislé odbory NOTCI, jedna z odborových organizací Tevy v Česku, které ve čtvrtek protestovaly v opavském závodě. Vadí jim, že bylo v Izraeli zastaveno kolektivní vyjednávání o odstupném.

Vedení Tevy v Česku na dotaz, zda a jak se dotkne propouštění tuzemských pracovníků, přes svého mediálního zástupce vzkázalo, že nezná dopad restrukturalizačního plánu na Česko. "Ve firmě dále platí plány na rozvoj, zvyšování objemu výroby i zaměstnanosti," uvedl Petr Kotek. Podle zdroje z firmy, který si nepřál být jmenován, ovšem nábor nových lidí nepokračuje, výrobce léčiv zastavil investice a propouštění je v plánu. Kolik lidí by mohlo přijít o práci, ale vedení pracovníkům zatím nesdělilo. "Přesná čísla se dozvíme v lednu. Chápu, že to nechtějí před Vánocemi ventilovat," říká zdroj HN. Odborové organizace Tevy se shodují na tom, že atmosféra ve firmě je napjatá a lidé se bojí o místa. Společnost patří k největším zaměstnavatelům v chemickém průmyslu v Moravskoslezském kraji.

Bonusy nebudou

V rámci šetření izraelský výrobce letos také nebude vyplácet bonusy. Zdůvodňuje to tím, že jeho finanční výsledky jsou výrazně za původním plánem. V posledních letech si Teva drží tržby kolem 5,6 miliardy dolarů (přes 121 miliard korun) ročně. Hodnota jejích akcií ale strmě klesá. Ve srovnání se srpnem 2016, kdy oznámila dokončení převzetí Actavisu, je dnes na třetinové hodnotě.

Čeští zaměstnanci přijdou kvůli nevyplácení bonusů zhruba o jednu měsíční mzdu. Teva se s odbory na konci listopadu dohodla na zvyšování platů v příštím roce, podle Petry Višnické, jednatelky odborů NOTCI, to ale nenahradí nevyplacené bonusy. "Naopak se domníváme, že pro poměrně velkou část našich zaměstnanců to bude fakticky znamenat snížení reálného příjmu," myslí si odborářka. Základní mzda pracovníků by se měla zvednout o 15 procent, podle nejmenovaného zdroje z firmy jde ale o převedení prémií, které běžně zaměstnanci dostávají v základní mzdě, takže navýšení je spíš fiktivní.

Šetření v Tevě se dotýká i dalších oblastí. Už na konci listopadu firma oznámila zjednodušení své globální organizační struktury, kdy sloučila některé divize. Hodlá také přehodnotit svůj generický byznys ve Spojených státech nebo výzkum a vývoj.

Šance pro Opavu

Tevě se v Česku dlouhodobě daří. Ročně tady vyrobí osm miliard tablet a stovky milionů dalších kusů léčiv, 90 procent z nich vyváží do zahraničí. Společnost je významným farmaceutickým výrobcem v regionu střední Evropy. Loni česká Teva utržila 8,2 miliardy korun, vydělala přes 1,8 miliardy korun.

Pro mateřskou společnost je tuzemský závod významný, v posledních třech letech do něj investovala 40 milionů dolarů (přes 867 milionů korun). "V platnosti zůstává záměr zvýšit mimo jiné současnou roční produkci tablet pevných lékových forem až na deset miliard kusů," uvádí Petr Kotek, mediální zástupce firmy. To by nakonec mohla opavská továrna využít. "Pokud budeme mít dobré výsledky, můžeme získat nějakou výrobu ze zavřených závodů a ukázat, že to umíme dělat kvalitněji a levněji," dodává nejmenovaný zdroj z Tevy s tím, že tím chce české vedení motivovat své zaměstnance.