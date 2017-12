Před dvěma měsíci začal Facebook v šesti zemích včetně Slovenska testovat doplňkový nástroj Průzkumník příspěvků (Explore feed), který má přinést nový způsob řazení příspěvků. Měl by nabízet obsah od stránek a uživatelů, které uživatelé Facebooku nesledují. Díky tomu by jim měl pomáhat vystupovat z jejich sociálních bublin.

Na Slovensku nezůstalo jen u toho a Facebook přesunul všechny příspěvky sdílené stránkami do Průzkumníku. V klasickém newsfeedu ponechal pouze sponzorovaný obsah a příspěvky, které sdíleli či lajkovali přátelé dotyčného uživatele.

Výsledkem jsou velké propady v dosahu příspěvků a zapojení uživatelů. To pocítila hlavně seriózní slovenská média. U konspiračních a dezinformačních webů nebyl propad tak velký.

Novinář Filip Struhárik z Denníku N zveřejnil svou analýzu, která ukazuje, že celkový propad interakcí u padesáti stránek slovenských médií byl po začátku testu Průzkumníku více než padesátiprocentní. Do této skupiny patří jak seriózní média, tak bulvár. Pokles u čistě zpravodajských stránek byl téměř čtyřicetiprocentní. Zajímavostí je, že u konspiračních a dezinformačních webů se pokles pohyboval jen okolo 27 procent.

Podrobné vyjádření Facebooku se nepodařilo získat, o důvodech lze tak jen spekulovat.

"Existuje více hypotéz. Čtenáři dezinformačních webů jsou asi více angažovaní než čtenáři klasických médií, kteří nejsou takoví fanoušci. Konspirační média také umí lépe tvořit virální obsah, obsah seriózních médií někdy není oproti dezinformacím tak výrazný," vysvětluje Struhárik.

Podle něj tak stačí, aby konspirační média zveřejnila na Facebooku jeden příspěvek za den, často ten nejbláznivější, který se stane úspěšným. "Poměr úspěšného obsahu a celkového obsahu je u nich lepší. To může budit dojem, že jsou lepším producentem obsahu, což jim zvyšuje rating," pokračuje Struhárik.

"Každopádně v tom může hrát roli i spousta jiných, menších faktorů. Osobně nemám za to, že by to Facebook dělal záměrně. Rozhodně si nemyslím, že by Facebook podporoval fake news," uklidňuje.

Z jiných zemí se však ozývají odlišné hlasy.

"Kolega z New York Times mi nedávno řekl, že tento problém postihl také Bolívii. Tam reálně hrozí, že se prezident stane autokratickým vůdcem v zemi. Už teď v podstatě ovládá všechny orgány a média v zemi. Tento krok znamená silnou ránu pro opozici, která fungovala hlavně na Facebooku. Bohužel k tomu zatím neexistují podrobnější data," uzavírá Struhárik.

I v Srbsku řeší podobné problémy. Skrze New York Times vzkázal srbský investigativní novinář Stevan Dojčinović Facebooku: "Marku Zuckerbergu, naše demokracie není tvoje laboratoř."

Tvrdí, že kvůli Průzkumníku příspěvků přišla vniveč práce za několik měsíců. "V menších zemích, jako je ta má, mohou tyto pokusy představovat existenční hrozbu," řekl Dojčinović, který opakovaně varuje před cenzurou ze strany prezidenta Aleksandara Vučiče. "Předtím jsme mohli díky Facebooku oslovit tisíce čtenářů, teď nás spíš ruinuje," dodává Dojčinović.

Kambodža tvrdí, že test nového nástroje nepřišel ve zrovna vhodnou dobu. Za půl roku čekají Kambodžu volby. Britská BBC uvádí, že z této situace těží současný premiér Hu Sen, který je nařčen z nákupu podporovatelů ze zahraničí. Jeho facebooková stránka nasbírala více než devět milionů sledujících, zatímco jeho opozičnímu rivalovi Samu Rainsymu klesl dosah kvůli testování Průzkumníku příspěvků až o dvacet procent. Dle svých slov si nemůže dovolit kupovat místo v newsfeedu uživatelů a dodává, že "nejnovější iniciativa Facebooku může poskytnout ještě silnější konkurenční výhodu autoritářským a korupčním politikům".

Jediné vyjádření ze strany Facebooku poskytl Adam Mosseri. Šéf sekce News Feed na svém blogu uvedl, že hlavním cílem tohoto testu bylo zjistit, jestli lidé preferují dva oddělené kanály pro veřejný a osobní obsah.

"Neexistuje žádný plán, podle kterého jsme zvolili právě tyto země. Ani není cílem účtovat stránkám za jejich pozici v newsfeedu či Průzkumníku. Naneštěstí si to někteří tak interpretují, ale opravdu to nebyl náš záměr," říká Mosseri.

Výsledky analýzy Filipa Struhárika (po rozkliknutí se grafy zvětší):