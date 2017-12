Podnikatel Tomáš Čupr navýšil svůj podíl v e-shopu s potravinami Rohlík.cz o 14,52 procenta. "Vánoce přišly dříve. V tašce nesu dalších 15 % v @rohlikcz, a tím tedy i majoritu. Juch! Detaily brzy," napsal na svém profilu na Twitteru zakladatel e-shopu a připojil své rozjařené selfie. Podíl získal od firmy Enern Chilli za 186,65 milionu korun. Vyplývá to ze smlouvy zveřejněné xve Sbírce listin.

Rohlík.cz je internetový supermarket, který doveze potraviny, drogerii i domácí potřeby kamkoliv po Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Labem, Jablonci a Liberci v den objednání. Obchod provozuje skupina Velká Pecka, ve které Čupr koncem roku držel 39 procent. Právě v ní nyní získal majoritu. Společnost Enern Chili měla ve firmě Velká Pecka podíl 35,7 procenta a i po transakci zůstane druhým největším akcionářem. Celkem má firma Velká Pecka, jejímž je Čupr jednatelem, osm akcionářů.

Čupr podle smlouvy zaplatí 60,6 milionu korun hned. Dalších 63 milionů má uhradit nejpozději do dvou let a zbývajících 63 milionů korun nejpozději do pěti let od podpisu smlouvy.

E-shop Rohlik.cz vloni zvýšil obrat meziročně trojnásobně na 960 milionů korun. Firma je dostupná pro 2,5 milionu obyvatel, on-line supermarket obsluhuje především zákazníky v Praze a Brně. Potravinový e-shop letos očekává, že dosáhne až dvoumiliardových tržeb.

Vanoce prisly drive. V tasce nesu dalsich 15 % v @rohlikcz a tim tedy i majoritu. Juch! Detaily brzy.🍀🎄 pic.twitter.com/fjDeG9yp1C — Tomas Cupr (@tomcuprcz) December 21, 2017

V brzké době navíc obchod chystá expanzi do velkých měst západní a střední Evropy. Podle dosavadních odhadů půjde o investici v řádu desítek milionů eur.

On-line prodej potravin patří v Česku v současné době k nejrychleji rostoucím kategoriím. Nejdéle na on-line trhu působí Potraviny on-line obchodního řetězce Tesco, dále třeba Freshbedynky.cz, Coop-box.cz, Plnataska.cz, Potravinydomu.cz a další. Na on-line trh se chystá vstoupit i řetězec Globus či diskont Lidl.

České domácnosti loni nakoupily v internetových obchodech potraviny, drogerii a další rychloobrátkové zboží za osm miliard korun, meziročně o 50 procent víc. Jen za potraviny a nealko nápoje to byly tři miliardy Kč a meziroční růst přesáhl 40 procent. Vyplývá to z údajů společnosti GfK.

E-shop musel v březnu několik týdnů kvůli nedostatku pracovních sil fungovat v omezeném režimu poté, co cizinecká policie zadržela při kontrole v pražském skladu firmy 85 cizinců, které poté vyhostila.