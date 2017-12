Hamlet protne krále mečem. "Zde, cizoložný, vražedný ty Dáne, vypij ten nápoj!" řekne postava s ústy jen pár centimetrů před hráčovým obličejem. Jak je to možné? Na jeviště Mahenova divadla v Brně, kde se slavná scéna od dramatika Williama Shakespeara právě odehrává, může vstoupit kdokoliv a zahrát si jednu z postav jako herec. Stačí si jen nasadit helmu pro virtuální realitu a zkusit software od českého start-upu.

Theatre VR od společnosti Misterine se v listopadu ukázal na vývojářské konferenci Game Developers Session 2017 a hned získal první cenu v kategorii nezávislé tvorby, i když jde o ranou verzi.

V současné době vývojáři umožňují hrát jen posledních osm minut z Hamleta. Hráč se pak může zhostit všech postav na jevišti a příběh prožít z jejich perspektivy. Stejně tak je možné se posadit do hlediště a vychutnat si představení.

"Snažíme se poskytnout stejný zážitek, jako být hercem a stát na jevišti. Člověk by si měl projít stejnou zkušeností se zkouškami a režisérem," popisuje projekt kreativní ředitel Jindřich Skeldal.

Theatre VR - Teaser



Hlavním cílem projektu je vytvořit službu, kde kdokoliv může s přáteli nastudovat jakékoliv divadelní dílo a pak ho on-line přehrát divákům. "Chceme v budoucnu umožnit i prodej lístků pro amatérské soubory a pomoci s propagací. To by mohl řešit v naší službě obchod s přídavky," plánuje Skeldal.

Pro ty, kteří nemají tolik času, vývojáři připravují i odlehčenou verzi. Uživatel pak sleduje například nápovědu, jak se hýbat, a v určitém časovém limitu má za úkol přečíst text.

K finální verzi ale musí tým urazit ještě dlouhou cestu. V první řadě je stále limituje technologie. Ta například nyní nesnímá pohyb celého těla a v první verzi vše museli sehrát skuteční herci. Jejich pohyby se zaznamenaly a uživatelé jim zatím pouze propůjčují hlas.

"Virtuální realita také nedělá všem lidem dobře a některým se začne zvedat žaludek," upozorňuje Skeldal.

Spolu s tím může být problém i cena helmy pro virtuální realitu, ke které je potřeba i silný počítač. Investice se tak může pohybovat mezi 70 až 100 tisíci korun.

Taková cena však není překážkou pro instituce a firmy. "Protože se o nás psalo v zahraničním tisku, tak nás oslovil Merlin Entertainments a chtějí to vidět. Je to firma, která dělá Madame Tussauds v Londýně, ale třeba i Legoland," prozradil Skeldal. Zájem projevili i v Dubaji, kde by chtěli Theatre VR využít ve školství. Už teď ale má firma Misterine plán, jak částečně svůj produkt zpeněžit. Chce zapůjčovat technické demo se scénou ze Shakespeara na firemní večírky a různé akce. "Už jednáme s firmou, která to dělá," sdělil Skeldal.

Theatre VR je ale jen jeden z projektů. Společnost Misterine se zaměřuje primárně na rozšířenou realitu, kdy s pomocí speciálních brýlí může uživatel vidět třeba popisky či počítačové modely a manipulovat s nimi.

Rozšířená realita se využívá například v průmyslu pro zaučování nových techniků či zpracování interaktivních návodů. Místo čtení papírového manuálu na rozebrání motoru zaměstnanec jednoduše vše prožije a uvidí názorně. I to je důvod, proč do firmy investovalo O2 skrze svůj fond Bolt.