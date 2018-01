Do vesmíru zamíří lovci exoplanet - Ilustrační foto.

Po půlstoletí výzkumu sluneční soustavy kosmickými sondami je jasné, že inteligentní konkurenci, vyšší formy života ani prostředí podobné Zemi tu nenajdeme, o to větší je zájem o planety jiných hvězd. První byly objeveny na přelomu 80. a 90. let minulého století, dnes už astronomové vědí o 3690 exoplanetách a 2760 planetárních systémech. Další více než čtyři tisícovky hvězd jsou z doprovodu planet podezřelé, jejich existence ale zatím nebyla potvrzena.

Jen přibližně 880 z objevených exoplanet by mohlo být podobných Zemi, což vzhledem k rozloze vesmíru nevypadá moc. Nejčastěji jsou nacházeny obří plynné světy, takzvané horké Jupitery (ve skutečnosti mnohem větší než Jupiter). Pokud je planeta rozměry podobná Zemi a přijímá přibližně stejné množství tepla, většinou obíhá v těsné blízkosti hvězdy mnohem menší než naše Slunce (tzv. červeného trpaslíka), který podmínky na povrchu nepříznivě ovlivňuje.

Neznamená to ovšem, že planety podobné Zemi u hvězd podobných Slunci neexistují, jen je pro současné přístroje obtížné je najít. K nemnoha takovým slibným světům patří planeta Kepler- 452b: je skoro stejně velká jako Země, obíhá slunce podobné našemu a rok trvá příjemných 384 dní - je však bohužel 1400 světelných let daleko.

Během roku 2018 mají být uvedeny do provozu dva významné nástroje pro hledání planet jiných hvězd. Prvním z nich je satelit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), který chce americká kosmická agentura NASA vypustit nejpozději v červenci příštího roku. Jeho úkolem bude pozorovat nejbližších 200 000 jasných hvězd. Pokud kamery zaznamenají změny jasnosti, mohlo by to znamenat, že mezi satelitem a zkoumanou hvězdou prochází její planeta. Vědci doufají, že se tak podaří objevit i několik stovek planet velikostí srovnatelných se Zemí, nebo jen o málo větších (tzv. superzemí).

Na konec roku 2018 připravuje start dalšího lovce exoplanet evropská kosmická agentura ESA. Satelit se jmenuje CHEOPS (Characterising Exoplanets Satellite) a půjde o kosmický teleskop s průměrem zrcadla 30 centimetrů pracujícím ve viditelné části spektra. Jeho úkolem bude upřesnit rozměry a dráhy již známých exoplanet, což v součinnosti s jinými přístroji na povrchu Země umožní získat informace o složení jejich povrchu nebo atmosfér.