Nejdůležitější ekonomický ukazatel v exportní ekonomice, kurz měny, se vrací do světa, kdy o něm bude rozhodovat nabídka a poptávka. To ale neznamená, že se hned vrátíme do normálu, že hodnota koruny bude odrážet kondici ekonomiky, výhled růstu či rozdíly v úrocích oproti eurozóně. Na to trvaly intervence příliš dlouho a přilákaly příliš mnoho spekulativního kapitálu.

Samotný fakt, že devizové rezervy jsou ve srovnání s podzimem 2013 trojnásobné, mluví za vše. ČNB nyní drží zřejmě přes 120 miliard eur, tedy bráno intervenčním kurzem dost přes tři biliony korun. Z toho značnou část tvoří horké peníze, což je “zárukou”, že koruna nemůže rychle výrazněji posílit. Naopak, tak ohromné sumy nakoupené jen a pouze s vidinou rychlého zhodnocení po konci intervencí jsou schopny měnou ekonomiky státu velikosti a ekonomického významu Česka cloumat sem a tam.

Takže nyní nejsou na místě přehnaná očekávání. Na zahraniční dovolené se možná budeme cítit o něco bohatší, ale dramatická změna to nebude.

Dlouhodobě pak záleží na kondici ekonomiky. Česko má hodně předpokladů k tomu, aby dohánělo vyspělejší jádro EU, ale i řadu handicapů, k nimž si “pomohlo” samo. Pravděpodobný scénář však s doháněním počítá, a tak by mělo pokračovat i takzvané trendové posilování koruny. Už ve střednědobém horizontu bychom to na kurzu měli poznat.

“Nebýt spekulativních investic do koruny, kurz by se po skončení intervenčního režimu ČNB měl pohybovat zhruba kolem 24 korun za euro,” myslí si hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Silnější měna automaticky znamená zpřísnění měnové politiky. Navíc na kurz ekonomika reaguje rychleji než na změnu úroků. K utažení měnové politiky však už muselo dojít. A kdy jindy než v době, kdy je nezaměstnanost rekordně nízká. K propadu ekonomiky určitě nedojde. Exportérům se sice bude po “jistotě sedmadvacetinásobku", tedy situaci, kdy za každé euro dostali 27 korun, stýskat, ale že po 41 měsících “výjimečného stavu” musí znovu dostat slovo trh, chápou i oni. Jinak by Česko zůstalo v roli levné montovny navždy.